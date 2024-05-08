«Урожайный год»: Майские заморозки не навредят сельскому хозяйству
Зерновые и озимые спокойно перенесут непогоду первых дней мая, сказал НСН Владимир Акатьев.
Заморозки первой декады мая не навредят предстоящему урожаю, заявил в интервью НСН председатель СПК «Агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев.
Майские заморозки в европейской части России представляют серьезную угрозу будущему урожаю сельхозкультур, сообщает «Интерфакс». По мнению экспертов издания, погодные условия замедлили ход полевых работ, и повредили уже взошедшие посевы. Однако Акатьев усомнился в том, что похолодание в начале мая негативно повлияет на предстоящий урожай.
«Зерновые выдержат заморозки, на озимые и яровые холода не повлияют. Последствия были бы возможны для картофеля в Воронежской, Ростовской области, но в средней полосе России его еще не сажали в связи с затяжной весной. Поэтому заметных негативных последствий не будет. Если говорить в общем о сельском хозяйстве, бытует многовековая пословица: «Май холодный – год хлебородный». Следуя присказке, ничего плохого не случится», - сказал он.
По словам собеседника НСН, дачники тоже не ощутят негативных последствий заморозков. Тем, кто уже успел высадить часть рассады на участок, Акатьев посоветовал дополнительно прикрыть растения.
«Только 10-15% дачников уже высадили рассаду в теплицы, но еще рано. Если что-то померзло, можно оперативно заменить растения. В качестве защиты стоит создать дополнительные дуги и укрыть рассаду прозрачным материалом. А вот плодовые деревья защитить никак нельзя, ничем не укроешь. Некоторые окуривают дымом, но полагаю, это – мертвому припарки», - пояснил эксперт.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первой декаде мая в регионах России будет наблюдаться погода, которая более характерна для начала апреля. По его словам, в центре Европейской России, в Поволжье, в Приморском федеральном округе и на Урале температура будет на 6–8 градусов ниже нормы, напоминает «Радиоточка НСН».
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