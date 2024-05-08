«Урожайный год»: Майские заморозки не навредят сельскому хозяйству

Майские заморозки в европейской части России представляют серьезную угрозу будущему урожаю сельхозкультур, сообщает «Интерфакс». По мнению экспертов издания, погодные условия замедлили ход полевых работ, и повредили уже взошедшие посевы. Однако Акатьев усомнился в том, что похолодание в начале мая негативно повлияет на предстоящий урожай.

«Зерновые выдержат заморозки, на озимые и яровые холода не повлияют. Последствия были бы возможны для картофеля в Воронежской, Ростовской области, но в средней полосе России его еще не сажали в связи с затяжной весной. Поэтому заметных негативных последствий не будет. Если говорить в общем о сельском хозяйстве, бытует многовековая пословица: «Май холодный – год хлебородный». Следуя присказке, ничего плохого не случится», - сказал он.