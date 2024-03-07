Россия показывает лучшие результаты за всю историю в агропроме

Россия вышла в число мировых лидеров по экспорту агропродукции и сейчас занимает четвертое место среди стран-экспортеров. Об этом Владимир Путин заявил во время поездки в Ставропольский край.

«Таких результатов в агропромышленном комплексе в стране не было никогда. Даже при царе-батюшке», - отметил президент.

На встрече с представителями АПК Путин подчеркнул, что доходы от экспорта агропромышленной продукции выросли в 30 раз.

Он напомнил, что в 2022 году на экспорт было отправлено 157 млн тонн зерновых, в 2023 году - 147 млн тонн.

По слова экспертов, благодаря решениям, принятым президентом, страна достигла продовольственного суверенитета.

