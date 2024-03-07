Россия показывает лучшие результаты за всю историю в агропроме
Россия вышла в число мировых лидеров по экспорту агропродукции и сейчас занимает четвертое место среди стран-экспортеров. Об этом Владимир Путин заявил во время поездки в Ставропольский край.
«Таких результатов в агропромышленном комплексе в стране не было никогда. Даже при царе-батюшке», - отметил президент.
На встрече с представителями АПК Путин подчеркнул, что доходы от экспорта агропромышленной продукции выросли в 30 раз.
Он напомнил, что в 2022 году на экспорт было отправлено 157 млн тонн зерновых, в 2023 году - 147 млн тонн.
По слова экспертов, благодаря решениям, принятым президентом, страна достигла продовольственного суверенитета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru