Ученые: Поездки на дачу снижают риск депрессии
Ученые выяснили, что небольшая физическая активность, в частности работа в саду, ходьба или гольф, снижает риск возникновения депрессии на 23%, говорится в статье The Standart.
Кроме того, на 26% снижается риск развития тревоги, а на 27% - психоза и шизофрении. Однако высоко интенсивные упражнения иногда могут «ухудшить реакции, связанные со стрессом», говорится в статье.
Отмечается, что результаты исследования котируются как для мужчин, так и для женщин. Различий восприятия среди возрастных групп ученые также не выявили.
Ранее российские ученые смогли выделить ДНК из мозга Владимира Ленина, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru