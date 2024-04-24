Ученые: Поездки на дачу снижают риск депрессии

Кроме того, на 26% снижается риск развития тревоги, а на 27% - психоза и шизофрении. Однако высоко интенсивные упражнения иногда могут «ухудшить реакции, связанные со стрессом», говорится в статье.

Отмечается, что результаты исследования котируются как для мужчин, так и для женщин. Различий восприятия среди возрастных групп ученые также не выявили.

Ранее российские ученые смогли выделить ДНК из мозга Владимира Ленина, напоминает RT.

