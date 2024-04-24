Ученые: Поездки на дачу снижают риск депрессии

Ученые выяснили, что небольшая физическая активность, в частности работа в саду, ходьба или гольф, снижает риск возникновения депрессии на 23%, говорится в статье The Standart.

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Кроме того, на 26% снижается риск развития тревоги, а на 27% - психоза и шизофрении. Однако высоко интенсивные упражнения иногда могут «ухудшить реакции, связанные со стрессом», говорится в статье.

Отмечается, что результаты исследования котируются как для мужчин, так и для женщин. Различий восприятия среди возрастных групп ученые также не выявили.

Ранее российские ученые смогли выделить ДНК из мозга Владимира Ленина, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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