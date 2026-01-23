Английский язык в школах «съедает» уроки истории, литературы и музыки, что недопустимо, заявил НСН первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Уроки иностранного языка хотят сократить в российских школах с трех до двух часов в неделю. Вопросом занимается Минпросвещения. Это коснется 5-7 классов, а сама инициатива направлена на оптимизацию нагрузки на детей и более рациональное перераспределение учебного времени. Так, общий объем изучения иностранного языка сократится с 510 до 408 часов, рассказал ректор МПГУ Алексей Лубков, передает РИА Новости. Пожигайло напомнил, что давно выступает с такой инициативой.