Добавим историю и литературу: Зачем в школах борются с английским языком
Павел Пожигайло заявил НСН, что ребята учат английский язык 11 лет, но толком на нем никто не говорит: эффект небольшой, из 100% учеников дальше его используют только 3-4%.
Английский язык в школах «съедает» уроки истории, литературы и музыки, что недопустимо, заявил НСН первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.
Уроки иностранного языка хотят сократить в российских школах с трех до двух часов в неделю. Вопросом занимается Минпросвещения. Это коснется 5-7 классов, а сама инициатива направлена на оптимизацию нагрузки на детей и более рациональное перераспределение учебного времени. Так, общий объем изучения иностранного языка сократится с 510 до 408 часов, рассказал ректор МПГУ Алексей Лубков, передает РИА Новости. Пожигайло напомнил, что давно выступает с такой инициативой.
«Я начал бороться с этим еще в 2010 году. Я пытался привести в чувства людей, отвлечь их от тотального изучения английского языка. Сложно представить, что в школах Британии русский язык будет изучаться несколько часов в неделю. У нас уроки английского изначально «съели» два часа уроков чтения с первого класса, уроки труда, литературу, если говорим про старшие классы. На музыку у детей не хватает времени, а это увеличивает математические и физические способности. С историей тоже понятно, она формирует настоящий патриотизм, который никто не навязывает. Литература формирует нравственное пространство человека. А английский язык вдруг вытеснил все эти предметы. Если сократить число английского языка, это никому не помешает его изучать. Если человеку нужно будет более углубленное изучение, есть школы с углубленным изучением, есть репетиторы», - рассказал он.
Он также подчеркнул, что в итоге знанием английского языка пользуются только 4% учеников, при этом лучших кадров переманивают другие страны.
«Ребята учат английский язык 11 лет, но толком на нем никто не говорит, эффект небольшой. Из 100% учеников дальше его используют только 3-4%. Это бизнес, МВД, дипломатия, но это очень маленький процент. Если ты не используешь язык два-три года, он уходит, это просто бесполезные знания. Английский язык формирует ментальность. Если слишком много ребенок изучает английский язык, он начинает мыслить как англичанин. Англичане говорят специфически: начинают предложение со слов «ты знаешь», например. Мы так не говорим. Ученики, которые овладевают английским языком в совершенстве, потом уезжают в Америку, Европу, раньше так было точно. Тогда вопрос, зачем мы их учим, тратим деньги, чтобы потом плодами наших усилий пользовались в Силиконовой долине? Мы, конечно, заинтересованы, чтобы самые талантливые оставались здесь», - заключил собеседник НСН.
В случае сокращения количества часов изучения английского языка в школах будет страдать уровень образования, заявила в пресс-центре НСН преподаватель китайского языка Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ) Иванна Перепечко.
