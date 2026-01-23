При этом, по словам Перепечко, с освоением китайского языка все будет еще хуже.

«Говоря о китайском, для приобретения даже самых базовых навыков устной речи, не говоря уже об иероглифическом письме, двух часов в неделю категорически недостаточно. Одним из самых сложных аспектов в изучении китайского являются не столько иероглифы, сколько развитие навыков разговорной речи и восприятия на слух. А сегодня более востребован устный перевод, нежели письменный», - отметила педагог.

В связи с этим, на учителей ляжет дополнительная нагрузка по перестройке планов уроков, поиску новых учебных пособий, а дети, в свою очередь, будут хуже усваивать материал.

«Учителя будут вынуждены перестраивать уроки — за короткое время преподносить большое количество информации. Для подготовки таких занятий им потребуется еще больше времени, другие школьные программы и пособия. Потеряется индивидуальный подход — не все школьники могут быстро овладевать языком. Учителя не смогут уделить должное внимание каждому, для них станет менее важным качество усвоенной информации, будет стоять задача «сделать пятилетку за два часа».

В конце концов, по словам собеседницы НСН, вырастет спрос на репетиторов, что сможет позволить не каждая семья. В связи с этим Перепечко указала на необходимость создания языковых клубов в самих школах.

«На учителях также лежит ответственность за подготовку к экзаменам. Из-за сокращения часов качество освоения языка к 9-11 классам и уровень подготовки к ОГЭ и ЕГЭ стремительно снизится. Это приведет спросу на репетиторов и обучение в онлайн-школах, что сможет оплачивать не каждая семья. Оптимальным вариантом будет внедрение в систему школьного образования дополнительных языковых курсов и уроков, создание школьных языковых клубов, разработка онлайн-курсов, которые будут доступны каждому школьнику. При этом неизбежно потребуется разработка новых методик преподавания и экзаменационных заданий», - подытожила она.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что инициатива о сокращении количества часов на изучение иностранного языка в школах является оправданной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

