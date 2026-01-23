Педагог назвала последствия от урезания часов иностранного языка в школах
В случае урезания часов от иностранного языка придется менять экзаменационные задания и систему обучения в школах, заявила НСН Иванна Перепечко.
Сокращение часов изучения иностранных языков в школах неизбежно приведет к изменению учебных программ, снижению уровня владения языком у детей и росте спроса на репетиторов. Об этом НСН рассказала преподаватель китайского языка Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ) Иванна Перепечко.
Уроки иностранного языка хотят сократить в российских школах с трех до двух часов в неделю, сообщают РИА Новости. Вопросом уже занимается Минпросвещения. Так, изменение затронет 5-7 классы, а сама инициатива направлена на оптимизацию нагрузки на детей и более рациональное перераспределение учебного времени. Как отметил ректор МПГУ Алексей Лубков, общий объем изучения иностранного языка сократится с 510 до 408 часов. Перепечко раскрыла, к чему это приведет.
«Конкурентоспособность выпускников на мировом рынке напрямую зависит от свободного владения одним или несколькими иностранными языками. Сокращение часов его изучения в школах напрямую повлияет на степень развития навыков говорения, аудирования, письма и уровень подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Что касается европейских языков в 5–7-х классах, то двух часов в неделю достаточно только для овладения самыми базовыми навыками общения и понимания. Для более свободного общения и грамотного письма нужно намного больше времени. Пострадают в первую очередь аудирование и говорение», - рассказала она.
При этом, по словам Перепечко, с освоением китайского языка все будет еще хуже.
«Говоря о китайском, для приобретения даже самых базовых навыков устной речи, не говоря уже об иероглифическом письме, двух часов в неделю категорически недостаточно. Одним из самых сложных аспектов в изучении китайского являются не столько иероглифы, сколько развитие навыков разговорной речи и восприятия на слух. А сегодня более востребован устный перевод, нежели письменный», - отметила педагог.
В связи с этим, на учителей ляжет дополнительная нагрузка по перестройке планов уроков, поиску новых учебных пособий, а дети, в свою очередь, будут хуже усваивать материал.
«Учителя будут вынуждены перестраивать уроки — за короткое время преподносить большое количество информации. Для подготовки таких занятий им потребуется еще больше времени, другие школьные программы и пособия. Потеряется индивидуальный подход — не все школьники могут быстро овладевать языком. Учителя не смогут уделить должное внимание каждому, для них станет менее важным качество усвоенной информации, будет стоять задача «сделать пятилетку за два часа».
В конце концов, по словам собеседницы НСН, вырастет спрос на репетиторов, что сможет позволить не каждая семья. В связи с этим Перепечко указала на необходимость создания языковых клубов в самих школах.
«На учителях также лежит ответственность за подготовку к экзаменам. Из-за сокращения часов качество освоения языка к 9-11 классам и уровень подготовки к ОГЭ и ЕГЭ стремительно снизится. Это приведет спросу на репетиторов и обучение в онлайн-школах, что сможет оплачивать не каждая семья. Оптимальным вариантом будет внедрение в систему школьного образования дополнительных языковых курсов и уроков, создание школьных языковых клубов, разработка онлайн-курсов, которые будут доступны каждому школьнику. При этом неизбежно потребуется разработка новых методик преподавания и экзаменационных заданий», - подытожила она.
Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что инициатива о сокращении количества часов на изучение иностранного языка в школах является оправданной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Булыкин оценил пользу ChatGPT для футбольных тренеров
- От 300 тысяч за километр: Во сколько обходится строительство велодорожек
- Megadeth выпустили последний в карьере альбом
- «Помогает жена»: Актриса Поргина назвала Богомолова бездарным режиссером
- Педагог назвала последствия от урезания часов иностранного языка в школах
- «Матрешки» и «Пацаны»: Каких актеров раскрыл новый театральный сезон
- В Европарламенте призвали вернуть из США золотые резервы Германии
- Путин не исключил, что глобальное потепление сменится похолоданием
- Россиянам объяснили, почему в «айфонах» сломались будильники
- Считавшийся похищенным в Красноярске подросток отдал мошенникам три млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru