Юристы отреагировали на первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

Ужесточать нормы, касающиеся призыва и мобилизации, пока не нужно, считает депутат Госдумы Юрий Синельщиков.

Привлечение гражданина к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации возможно только в том случае, если гражданин не числится в запасе Вооруженных сил, во всех остальных случаях уголовное преследование незаконно. Об этом НСН заявили юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин и депутат Госдумы, юрист Юрий Синельщиков.

Ранее Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по статье 328 УК РФ за уклонение от службы при частичной мобилизации. Мужчина 1990 года рождения, отказавшийся подписать повестку в военкомат, был задержан при силовой поддержке ОМОНа и вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК.

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По мнению Латынина, привлечение гражданина к ответственности по статье 328 УК РФ возможно лишь в том случае, если человек не состоит в запасе.

«Об этом гласит постановление Пленума Верховного Суда о практике по рассмотрению судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу. На мой взгляд, в конкретной ситуации возбуждение уголовного дела незаконно и необоснованно. Понятно, что кто-то может побеспределить, попугать, но на то у нас и прокуратура, которая в том числе надзирает за действиями Следственного комитета. Вот и посмотрим, какая будет практика по данной категории уголовных дел», — отметил юрист.

По мнению Синельщикова, в случае неполучения повестки должна наступать административная ответственность.

«Конечно, в случае неполучения повестки, как в данном случае, должна быть административная ответственность, об уголовной не может быть и речи. В советское время уголовная ответственность наступала в том случае, если человек был признан призывной комиссией годным к прохождению военной службы. Всё-таки нужно пройти медкомиссию. А если человек серьезно болен, пусть даже он не проходил призывную комиссию? Не привлекать же его к уголовной ответственности за это», — сказал спикер НСН.

Синельщиков добавил, что ужесточать ответственность за уклонение от призыва не имеет смысла.

«От громадного массива уголовных дел воинская служба и мобилизация не станут более популярными. Насилие не принудит народ бежать служить в армию или отправляться на войну. Так же будут прятаться за границей, не дай Бог, начнут пальцы себе отрубать, чтобы не идти служить», — заметил юрист.

Однако Латынин допустил, что задержанный мог применить насилие.

«Мы же не знаем, как на месте задержания оказался ОМОН. Возможно, гражданин оказывал столь сильное противодействие сотрудникам правопорядка, что те вынуждены были вызывать ОМОН», — заявил собеседник НСН.

Ранее военный комиссар Москвы Виктор Щепилов предупредил адвокатов об ответственности за противодействие мобилизации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный КомитетМобилизацияУголовный Кодекс
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