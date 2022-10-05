Юристы отреагировали на первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

Привлечение гражданина к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации возможно только в том случае, если гражданин не числится в запасе Вооруженных сил, во всех остальных случаях уголовное преследование незаконно. Об этом НСН заявили юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин и депутат Госдумы, юрист Юрий Синельщиков.

Ранее Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по статье 328 УК РФ за уклонение от службы при частичной мобилизации. Мужчина 1990 года рождения, отказавшийся подписать повестку в военкомат, был задержан при силовой поддержке ОМОНа и вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК.