Военком предупредил адвокатов об ответственности за противодействие мобилизации
Военком Москвы предупредил адвокатов об ответственности за помощь в уклонении от мобилизации. Об этом следует из документа, подписанного военным комиссаром столицы Виктором Щепиловым, который имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Как утверждается в документе, некоторые адвокаты предлагают оформление фиктивных документов, позволяющих избежать мобилизации, консультации, посреднические услуги и другое.
В военкоме отметили, что по ст. 33 УК РФ, к уголовной ответственности привлекаются организатор, пособник и подстрекатель уклонения от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Также в ведомстве отметили, что подобные действия попадают под ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».
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