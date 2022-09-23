Военком предупредил адвокатов об ответственности за противодействие мобилизации

Военком Москвы предупредил адвокатов об ответственности за помощь в уклонении от мобилизации. Об этом следует из документа, подписанного военным комиссаром столицы Виктором Щепиловым, который имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».



Как утверждается в документе, некоторые адвокаты предлагают оформление фиктивных документов, позволяющих избежать мобилизации, консультации, посреднические услуги и другое.

В военкоме отметили, что по ст. 33 УК РФ, к уголовной ответственности привлекаются организатор, пособник и подстрекатель уклонения от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.



Также в ведомстве отметили, что подобные действия попадают под ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».





