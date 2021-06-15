Юрист заявил, что Волочкову необоснованно отстранили от работы в Большом театре

Сергей Воронов отметил, что Анастасию отправили в административный отпуск без ее желания.

Юрист Анастасии Волочковой Сергей Воронов в пресс-центре НСН назвал ее недобровольный уход из Большого театра необоснованным.

Волочкова продемонстрировала растяжку в пресс-центре НСН

«Заявления Большого театра о том, что Анастасия не соблюдала спортивный режим, ничем не подтверждаются. Анастасию отстранили от работы на десять лет, якобы за свой счет, но это не было обосновано», - заявил Воронов.

В 2003 году балерину после громкого скандала уволили из театра. Руководство театра заявило о том, что Анастасия находится в плохой физической форме, имеет лишний вес и ей невозможно подобрать партнера. Балерина с этим не согласилась и всё произошедшее назвала травлей со стороны врагов и завистников.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Большой ТеатрАнастасия Волочкова
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