Юрист заявил, что Волочкову необоснованно отстранили от работы в Большом театре
Сергей Воронов отметил, что Анастасию отправили в административный отпуск без ее желания.
Юрист Анастасии Волочковой Сергей Воронов в пресс-центре НСН назвал ее недобровольный уход из Большого театра необоснованным.
«Заявления Большого театра о том, что Анастасия не соблюдала спортивный режим, ничем не подтверждаются. Анастасию отстранили от работы на десять лет, якобы за свой счет, но это не было обосновано», - заявил Воронов.
В 2003 году балерину после громкого скандала уволили из театра. Руководство театра заявило о том, что Анастасия находится в плохой физической форме, имеет лишний вес и ей невозможно подобрать партнера. Балерина с этим не согласилась и всё произошедшее назвала травлей со стороны врагов и завистников.
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