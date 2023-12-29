Юрист: Публикация в СМИ списка приглашенных на «голую» вечеринку Ивлеевой законна
Публикация в СМИ списка имен и фамилий не является фактором, который угрожает деловой репутации человека или создает о нем негативное мнение, отметил в эфире НСН Иван Соловьев.
Публикация в СМИ списка приглашенных гостей на скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой абсолютно законна, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью НСН.
Ранее в СМИ появился список приглашенных на «голую» вечеринку звезд. В нем значатся 170 человек, среди которых дочь одного депутата Госдумы, блогеры, телеведущие, актриса из сериала «Слово пацана» и музыканты, а также жены топ-менеджеров. Большинство из них в скандале до публикации списка не засветились. Соловьев отметил, что такой список не будет угрожать деловой репутации приглашенных.
«За публикацию этих имен и фамилий абсолютно ничего не грозит. Понятно, что, наверное, попадание в этот список, по мнению тех, кто его опубликовал, должно человека не красить. Ну засветили… Нахождение в этом списке – это еще не признание, что человек участвовал в каких-то преступных действиях. То, что он не пришел, человек должен себе в большой плюс обернуть. Не вижу оснований для того, чтобы считать это фактором, который, например, угрожает деловой репутации человека или создает о нем негативное мнение», - сказал Соловьев.
При этом он отметил, что ответственность в виде штрафа может наступить для того человека, который без спроса Ивлеевой «слил» список гостей в СМИ при условии, если был заключен договор о его нераспространении.
«Не вижу проблемы и ответственности, если только не было каких-то гражданско-правовых отношений у Ивлеевой со своими помощниками и в этом договоре не было прописано, что человек ничего не может распространять без ее разрешения. За это предусмотрены, предположим, финансовые санкции. Только в этом случае, если все прописано в договоре, можно требовать что-то с тех, кто список слил», - указал юрист.
При этом Соловьев отметил, что необходимо проверить подлинность этого списка, а также то, какими методами он был получен.
«Нужно проверять подлинность этого списка. При любом появлении какого-либо документа нужно критически отнестись и проверить, кто его предоставил, законны ли методы, которыми он был добыт. Есть разные истории, как такие документы добываются. В конце концов думаю, что это был не секрет, а часть пиар-кампании. Скорее всего, он (список - ред. НСН) был у СМИ, которых приглашала на вечеринку госпожа Ивлеева, а потом эта информация распространялась», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее был составлен список знаменитостей, которые никак не пострадали после участия в скандальном мероприятии. Так, нет никаких сообщений о том, что бизнес или иная деятельность телеведущей Ксении Собчак могут стать объектами проверок. Кроме того, не поступало никакой информации о санкциях со стороны медиасферы или компетентных органов к рэперу Джигану, передает «Радиоточка НСН».
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