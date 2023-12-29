Юрист: Публикация в СМИ списка приглашенных на «голую» вечеринку Ивлеевой законна

Ранее в СМИ появился список приглашенных на «голую» вечеринку звезд. В нем значатся 170 человек, среди которых дочь одного депутата Госдумы, блогеры, телеведущие, актриса из сериала «Слово пацана» и музыканты, а также жены топ-менеджеров. Большинство из них в скандале до публикации списка не засветились. Соловьев отметил, что такой список не будет угрожать деловой репутации приглашенных.

«За публикацию этих имен и фамилий абсолютно ничего не грозит. Понятно, что, наверное, попадание в этот список, по мнению тех, кто его опубликовал, должно человека не красить. Ну засветили… Нахождение в этом списке – это еще не признание, что человек участвовал в каких-то преступных действиях. То, что он не пришел, человек должен себе в большой плюс обернуть. Не вижу оснований для того, чтобы считать это фактором, который, например, угрожает деловой репутации человека или создает о нем негативное мнение», - сказал Соловьев.

При этом он отметил, что ответственность в виде штрафа может наступить для того человека, который без спроса Ивлеевой «слил» список гостей в СМИ при условии, если был заключен договор о его нераспространении.

«Не вижу проблемы и ответственности, если только не было каких-то гражданско-правовых отношений у Ивлеевой со своими помощниками и в этом договоре не было прописано, что человек ничего не может распространять без ее разрешения. За это предусмотрены, предположим, финансовые санкции. Только в этом случае, если все прописано в договоре, можно требовать что-то с тех, кто список слил», - указал юрист.

При этом Соловьев отметил, что необходимо проверить подлинность этого списка, а также то, какими методами он был получен.