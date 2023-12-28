Стало известно, какие референсы к вечеринке Ивлеева рассылала гостям

В качестве примера она предлагала знаменитостям облачиться в одеяло на голое тело, прийти в нижнем белье или полупрозрачных нарядах из ткани «в сеточку». Некоторые из них почти детально повторили предложенные образы.

При этом Ивлеева, когда записывала видео с оправданиями, сообщила что «всем приглашенным гостям были отправлены фото-референсы, весьма спокойные, а гости интерпретировали свои костюмы сами».

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал участников «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, званий, рекламы и концертов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

