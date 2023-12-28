Стало известно, какие референсы к вечеринке Ивлеева рассылала гостям
Появились референсы, которые блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева присылала гостям в приглашениях на свою «голую» вечеринку, сообщает «РЕН ТВ».
В качестве примера она предлагала знаменитостям облачиться в одеяло на голое тело, прийти в нижнем белье или полупрозрачных нарядах из ткани «в сеточку». Некоторые из них почти детально повторили предложенные образы.
При этом Ивлеева, когда записывала видео с оправданиями, сообщила что «всем приглашенным гостям были отправлены фото-референсы, весьма спокойные, а гости интерпретировали свои костюмы сами».
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал участников «голой вечеринки», организованной блогером Анастасией Ивлеевой, званий, рекламы и концертов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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