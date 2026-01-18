Юрист: Затягивание выселения грозит Долиной репутационными потерями

Продолжение препятствий при передаче квартиры новой законной собственнице может нанести существенный ущерб репутации певицы Ларисы Долиной. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

По мнению Соловьева, общественное мнение по данному делу уже достигло критической отметки. Дальнейшее затягивание процесса передачи квартиры добросовестному покупателю, по его словам, способно серьёзно усугубить репутационные риски для Долиной.

Напомним, что 16 декабря 2025 года Верховный суд Российской Федерации окончательно признал Полину Лурье законной собственницей спорной квартиры в Хамовниках. Все предыдущие судебные акты, сохранявшие право собственности за певицей, были отменены. В понедельник, 12 января, Федеральная служба судебных приставов возбудила в отношении артистки исполнительное производство о принудительном выселении. Срок добровольного освобождения жилого помещения в Хамовниках истекает уже завтра - 19 января 2026 года. При этом сама Долина не спешит передавать ключи от квартиры Полине Лурье и уехала на роскошный отдых в ОАЭ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
