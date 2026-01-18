Юрист: Затягивание выселения грозит Долиной репутационными потерями
Продолжение препятствий при передаче квартиры новой законной собственнице может нанести существенный ущерб репутации певицы Ларисы Долиной. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.
По мнению Соловьева, общественное мнение по данному делу уже достигло критической отметки. Дальнейшее затягивание процесса передачи квартиры добросовестному покупателю, по его словам, способно серьёзно усугубить репутационные риски для Долиной.
Напомним, что 16 декабря 2025 года Верховный суд Российской Федерации окончательно признал Полину Лурье законной собственницей спорной квартиры в Хамовниках. Все предыдущие судебные акты, сохранявшие право собственности за певицей, были отменены. В понедельник, 12 января, Федеральная служба судебных приставов возбудила в отношении артистки исполнительное производство о принудительном выселении. Срок добровольного освобождения жилого помещения в Хамовниках истекает уже завтра - 19 января 2026 года. При этом сама Долина не спешит передавать ключи от квартиры Полине Лурье и уехала на роскошный отдых в ОАЭ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист: Затягивание выселения грозит Долиной репутационными потерями
- «Блеклая картинка» и нейросеть: Пиратский «Аватар-3» разочаровал россиян
- Никитин: Создание ВСМ Москва-Владивосток не планируется
- СМИ: Немецких военных срочно отозвали из Гренландии без объяснения причин
- В России планируют уточнить требования к земельным участкам
- Российские зрители жалуются на качество изображения «Аватара: Пламя и пепел»
- СМИ: В Москве грабитель за две минуты вынес из магазина 51 iPhone на 4 миллиона
- «Сентиментальная ценность» и Триер: В Европейской киноакадемии назвали лауреатов премии
- Россиянка Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на Australian Open
- Певцов усомнился, что закон о защите ценностей в кино будет работать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru