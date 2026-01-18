СМИ: Долина потратила почти полтора миллиона рублей на люксовый отдых в ОАЭ

По данным Mash, Долина с дочерью и внучкой две недели отдыхали в Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби. Большую часть времени певица проводила в номере, лишь изредка выходя к морю. За новостями из России следила через Telegram-каналы и обсуждала их с родными. Когда стало известно о начале принудительного выселения из московской квартиры она отреагировала спокойно, продолжив отдых.

Соседи по отелю рассказали Mash, что артистка была дружелюбной и легко шла на контакт.

Возвращение Долиной в Москву запланировано на 20 января 2026 года. При этом срок добровольного выселения из квартиры в Хамовниках заканчивается 19 января. Адвокат певицы Мария Пухова подтвердила, что судебные приставы уже начали исполнительное производство по выселению народной артистки из квартиры в Хамовниках.

Ранее адвокат по семейным и гражданским делам Сергей Жорин рассказал, что Долиной грозит уголовное преследование из-за затягивания с передачей квартиры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».