Исполнительное производство о выселении Долиной появилось в базе ФССП

Уточняется, что производство было возбуждено 12 января. Основанием стал исполнительный лист Хамовнического суда Москвы, который был выдан 25 декабря 2025 года.

Ранее адвокат певицы Мария Пухова указала, что исполнительное производство возбудили по заявлению адвоката покупательницы Полины Лурье. При этом она отметила, что необходимости в этом не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Адвокат Лурье Светлана Свириденко, в свою очередь, заявила, что срок добровольного выселения Долиной из квартиры в Хамовниках истекает 19 января.

