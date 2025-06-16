Юрист выступил против повышения штрафа за непредоставление данных военкоматам
Большинство людей не являются уклонистами, поэтому наказывать их не стоит, а лучше изменить систему обработки данных, заявил НСН Иван Самарин.
Штраф за неинформирование военкомата о смене места пребывания не стоит повышать, так как сами учреждения не создают гражданам необходимые условия для соблюдения законов, заявил юрист по военному праву Иван Самарин в беседе с НСН.
Госдума готовится увеличить штраф для тех, кто не уведомляет военкомат о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, или не является в военкомат в установленный законом срок, чтобы сообщить об этом. Речь идет о том, чтобы ввести штраф в 10-20 тысяч рублей вместо нынешних 1-5 тысяч. Эту идею уже поддержали в комитете Госдумы по государственному строительству, чтобы активнее формировать законопослушное поведение у граждан. Эксперт же уверен, что эта инициатива бессмысленна.
«Большинство людей не уклонисты, они бывают не в курсе этого закона или забывают обновить данные. Да и сами военкоматы не хотят ставить на воинский учет без временной регистрации, хотя они обязаны. Им дополнительно нужно принести вместо одной бумажки — две: форму заявления о постановке на учет по месту пребывания, а также справку с места учебы или работы. Это не всегда возможно сделать, поэтому военкоматы сами ставят палки в колеса, а отвечать за это будут призывники. Чтобы не нарваться на штраф ,необходимо подать письменное заявление в двух экземплярах в отдел документации. Тогда человека уже будет нельзя обвинить, что он не исполнял свои обязанности по воинскому учету. Штрафуются все мужчины, а также женщины, которые обладают рядом медицинских специальностей. Но доказать, что человек живет в одном месте, а зарегистрирован в другом — это очень сложно», — отметил он.
Самарин добавил, что к решению таких вопросов нужно активнее подключать технологические разработки.
«Уже два года обещают создать единый воинский реестр, в котором государство будет получать все данные автоматически. Если задействовать электронные системы, то информация придет в онлайн-режиме, тогда не придется никого информировать отдельно. В Москве это уже происходит — 17-летних ставят на учет дистанционно. Но в этом вопросе существует определенная чехарда в делопроизводстве, а там где пытаются наладить работу, иногда такие гайки закручиваются, что могут даже нарушать права человека», — заключил он.
Ранее Самарин в эфире НСН заявил, что военкоматы будут призывать бакалавров, не давая им поступать в магистратуру.
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