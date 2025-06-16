Штраф за неинформирование военкомата о смене места пребывания не стоит повышать, так как сами учреждения не создают гражданам необходимые условия для соблюдения законов, заявил юрист по военному праву Иван Самарин в беседе с НСН.

Госдума готовится увеличить штраф для тех, кто не уведомляет военкомат о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, или не является в военкомат в установленный законом срок, чтобы сообщить об этом. Речь идет о том, чтобы ввести штраф в 10-20 тысяч рублей вместо нынешних 1-5 тысяч. Эту идею уже поддержали в комитете Госдумы по государственному строительству, чтобы активнее формировать законопослушное поведение у граждан. Эксперт же уверен, что эта инициатива бессмысленна.