«Это опасно!»: В России алкоголиков и гипертоников смогут призывать на военную службу

В России впервые на службу в армии могут призывать людей с алкоголизмом и гипертоническими заболеваниями, расширение критериев также коснется больных сифилисом и ожирением, заявил НСН юрист по военному праву Иван Самарин.

Минобороны РФ предложило изменить категории годности к военной службе. Изменения затронут больных сифилисом, а также гипертоников и шизофреников. Самарин подробнее рассказал, что изменится в диагностике при приеме на службу.