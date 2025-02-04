«Это опасно!»: В России алкоголиков и гипертоников смогут призывать на военную службу
Юрист Иван Самарин заявил НСН, что в Минобороны уточнили критерии по ряду заболеваний, включая алкоголизм, шизофрению и ожирение.
В России впервые на службу в армии могут призывать людей с алкоголизмом и гипертоническими заболеваниями, расширение критериев также коснется больных сифилисом и ожирением, заявил НСН юрист по военному праву Иван Самарин.
Минобороны РФ предложило изменить категории годности к военной службе. Изменения затронут больных сифилисом, а также гипертоников и шизофреников. Самарин подробнее рассказал, что изменится в диагностике при приеме на службу.
«Здесь речь не о больных сифилисом, а о диагностике. Дело в том, что иногда у тех, у кого нет возбудителя сифилиса в организме, реакция при анализе остается. Возникает вопрос, полностью излечился человек или не полностью. Если человек прошел полноценный курс лечения, его в армию берут. Такая схема сегодня работает. Что касается гипертоников, впервые стали призывать людей с гипертонической болезнью. Ранее болезнь первой стадии не предусматривала призыва на срочную службу. Получается, что теперь человек должен брать с собой набор лекарств», - рассказал он.
Также Самарин подчеркнул, что теперь разрешается принимать на службу злоупотребляющих алкоголем, что может быть опасно.
«Что касается больных эндогенными психозами – шизофрения, биполярное расстройство, тут тоже произошел сдвиг в диагностике. Более четко прописаны критерии, необходимо обязательное наблюдение в государственных заведениях. Раньше учитывались документы, которые люди получали у частных психиатров. Произошли изменения в графе контрактников, по которой идет и набор на СВО. Там теперь даже можно алкоголиков брать при определенной степени заболевания. На мой взгляд, это может быть опасно, потому что такие люди могут себя вести неадекватно в зоне боевых действий», - предупредил он.
По его словам, пока сложно оценить, как новые критерии повлияют на набор.
«В целом это все-таки больше уточнения по заболеваниям, пока сложно сказать, как это скажется на числе призывников. Более четкие критерии по кожным заболеваниям выделены, по ожирению третьей степени. Раньше ожирение третьей степени не позволяло человеку идти на службу, теперь для отказа необходимо дополнительное сопутствующее заболевание», - подытожил собеседник НСН.
Ранее правительство России поддержало с учетом доработки проект закона об ужесточении наказания за несообщение военкомату о своем переезде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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