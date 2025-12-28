«Мосфильм. Золотая коллекция» назвал 10 любимых новогодних кинолент

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» подвёл итоги традиционного опроса зрителей о фильмах, которые они обязательно пересмотрят в предстоящие новогодние праздники.

Как и в предыдущие годы, безоговорочным фаворитом стала культовая романтическая комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975). За эту картину проголосовали 54% респондентов. Многие отметили, что знают фильм практически наизусть, но всё равно не могут отказать себе в удовольствии посмотреть его снова. Премьера ленты состоялась 1 января 1976 года и собрала у экранов рекордные 100 миллионов зрителей. В 2026 году легендарной комедии исполнится 50 лет.

На втором месте — фантастическая комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) с 40% голосов. Хотя действие фильма не связано напрямую с Новым годом, эта лента давно стала неотъемлемой частью праздничного просмотра для многих семей.

Третью строчку заняла музыкальная комедия «Карнавальная ночь» (1956) — блестящий полнометражный дебют Эльдара Рязанова. Её выбрали 36% опрошенных.

Также в топ-10 вошли «Джентльмены удачи» (35%), «Девчата» (32%), «Служебный роман» (31%), «Любовь и голуби» (30%), «Бриллиантовая рука» (27%), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (24%) и «Зигзаг удачи» (23%).

