Юрист усомнился в снижении пенсионного возраста в России
Юрист Иван Соловьев эфире НСН назвал популизмом идею о снижении пенсионного возраста в России на фоне пандемии коронавируса.
Критическая ситуация на рынке труда на фоне пандемии коронавируса может стать причиной для сокращения пенсионного возраста в России. Об этом заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева в интервью Prime.
Рост безработицы и отсутствие вакансий для молодежи станут главными причинами для понижения пенсионного возраста россиян. Подсчитано, что порядка двух миллионов граждан РФ смогут выйти на пенсию в этом случае.
Юрист Иван Соловьев эфире НСН поспорил по поводу возможности снижения пенсионного возраста в России.
«Я к этому (понижению пенсионного возраста в России – прим. НСН) отношусь как к некоему информационному вбросу, который проверяет реакцию людей. С моей точки зрения, это чистый популизм. Решение принято. Бюджет сверстан, исходя из тех стандартов, которые были приняты после пенсионной реформы. Я уверен, что это просто мысли и благие пожелания. Плохого в этом ничего нет, в принципе, это было бы хорошо для людей, но мы понимаем, какой нагрузкой это ляжет на бюджет страны и на экономику», - напомнил эксперт.
Иван Соловьев считает, что рынок труда предоставляет россиянам достаточное число вакансий.
«Зачем мы сейчас черной сажей рисуем картинку, что у нас будет массовая безработица? Посмотрите, сколько у нас возможностей работать? У нас только 14 млн мигрантов работают в России! К сожалению, кто-то будет вынужден свой бизнес закрыть. Но пострадает не так много людей, потому что в этой сфере задействовано не так много работников», - заявил юрист.
Эксперт считает, что и положение предпенсионеров на рынке труда после пандемии мало изменится.
«Законодательные меры, принятые после повышения пенсионного возраста, были приняты для того, чтобы предпенсионеры были обеспечены работой: запрет увольнения, дополнительные программы социальной защиты. Были даны преференции предприятиям, которые сохраняют рабочие места в период пандемии. Это все будет работать, и выделенные средства будут направлены на обеспечение прав предпенсионеров. У них прав почти столько же, сколько у беременных женщин, которых защищает закон от увольнений», - уверен Иван Соловьев.
Ранее директор института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН проанализировал прогноз о росте безработицы в России до 10 процентов.
«Безработица, конечно, вырастет. Думаю, правильно написали, что она вырастет вдвое. До начала всех этих событий (падения цен на нефть и введения ограничений на фоне коронавируса – прим. НСН) в России безработица уже была на уровне пяти процентов, но при этом вся страна выла от отсутствия работы. (...) Поэтому рост безработицы в два раза будет не с четырех процентов, а процентов с десяти, а то и больше. Никто ж не знает, какая у нас на самом деле безработица!» - заявил эксперт.
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