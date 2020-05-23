Юрист усомнился в снижении пенсионного возраста в России

Иван Соловьев считает, что рынок труда предоставляет россиянам достаточное число вакансий.

«Зачем мы сейчас черной сажей рисуем картинку, что у нас будет массовая безработица? Посмотрите, сколько у нас возможностей работать? У нас только 14 млн мигрантов работают в России! К сожалению, кто-то будет вынужден свой бизнес закрыть. Но пострадает не так много людей, потому что в этой сфере задействовано не так много работников», - заявил юрист.

Эксперт считает, что и положение предпенсионеров на рынке труда после пандемии мало изменится.

«Законодательные меры, принятые после повышения пенсионного возраста, были приняты для того, чтобы предпенсионеры были обеспечены работой: запрет увольнения, дополнительные программы социальной защиты. Были даны преференции предприятиям, которые сохраняют рабочие места в период пандемии. Это все будет работать, и выделенные средства будут направлены на обеспечение прав предпенсионеров. У них прав почти столько же, сколько у беременных женщин, которых защищает закон от увольнений», - уверен Иван Соловьев.

Ранее директор института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН проанализировал прогноз о росте безработицы в России до 10 процентов.

«Безработица, конечно, вырастет. Думаю, правильно написали, что она вырастет вдвое. До начала всех этих событий (падения цен на нефть и введения ограничений на фоне коронавируса – прим. НСН) в России безработица уже была на уровне пяти процентов, но при этом вся страна выла от отсутствия работы. (...) Поэтому рост безработицы в два раза будет не с четырех процентов, а процентов с десяти, а то и больше. Никто ж не знает, какая у нас на самом деле безработица!» - заявил эксперт.

