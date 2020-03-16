В Госдуму внесен проект о досрочном выходе на пенсию нетрудоустроенных россиян

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому россиянам могут разрешить выйти на пенсию раньше времени, если по достижении возраста в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – они не смогли в течение одного года найти работу. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что автором инициативы является депутат Андрей Барышев.

Согласно документу, гражданин может выйти на пенсию, если с момента, как его признали безработным, в течение года он не трудоустроился.

«Или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.