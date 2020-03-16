В Госдуму внесен проект о досрочном выходе на пенсию нетрудоустроенных россиян
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому россиянам могут разрешить выйти на пенсию раньше времени, если по достижении возраста в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – они не смогли в течение одного года найти работу. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что автором инициативы является депутат Андрей Барышев.
Согласно документу, гражданин может выйти на пенсию, если с момента, как его признали безработным, в течение года он не трудоустроился.
«Или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет», — говорится в пояснительной записке.
Напомним, действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Ранее НСН писала, что министерство труда и социальной защиты РФ готовит законопроект об использовании цифровых технологий при назначении пенсий. Предполагается, что россиянам при достижении 45-летнего возраста будут в автоматическом режиме рассылать уведомления о примерном размере страховой пенсии с учётом накопленных пенсионных прав, пишет РИА ФАН.
Такие уведомления будут приходить через портал госуслуг раз в три года. В Минтруде надеются, что таким образом россияне смогут «заблаговременно» оценивать свою пенсию и при необходимости корректировать свою стратегию при необходимости.
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