Он добавил, что борьба с пиратским контентом в России может быть довольно эффективной, однако это происходит только в том случае, если правообладатель заинтересован в ней.

«У нас с пиратством борются только в тех случаях, если какие-то фильмы есть на онлайн-платформах или если они легально прокатываются в России. В целом российские площадки хорошо договорились с российскими видеохостингами, там такие видео довольно быстро очищаются. Но это происходит только тогда, когда правообладатель сам заинтересован в очистке российского рынка от пиратства. Поскольку многие зарубежные компании в России не прокатываются, очищать рынок им нет смысла, потому что они тут легально не зарабатывают, не размещаются в кинотеатрах, не распространяются через легальные сервисы, не распространяются через другие носители информации — диски или флешки. Раз они тут не зарабатывают, то и смысла тратиться на борьбу с пиратством здесь нет. Имеет смысл тратить в тот момент, когда ты понимаешь, что пираты могут подмочить твой заработок в нашей стране. Поэтому все новинки мы здесь как раз прекрасно можем смотреть на российских видеохостингах», — рассказал эксперт.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН отмечал, что цифры «пиратского» проката в России сегодня сопоставимы с официальным прокатом.

