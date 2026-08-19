$17,3 млн на «пиратке»: Почему в России растет нелегальный видеорынок
Количество людей, обращающихся к пиратскому контенту не выросло, но их стало удобнее отслеживать за счет разных факторов, заявил НСН Владимир Зыков.
Даже нелегальные сервисы стали продавать платную подписку, также в подсчет могли войти российские видеохостинги, поэтому потребителей пиратского контента просто стало удобнее подсчитывать, сказал НСН главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков.
В первом полугодии объем рынка пиратского видеоконтента в России вырос на 4,2% и составил $17,3 млн, передает «Коммерсант» со ссылкой на исследовании компании F6. Отмечается, что доходы нелегальных видеосервисов выросли впервые с 2019 года. Зыков подчеркнул, что важно учитывать, что именно в исследовании понимали под «пиратством».
«Пользователи начали активнее пользоваться теми площадками, которыми раньше не пользовались. В частности, это Rutube. В целом у нас очень сильно на не очень легальном контенте поднялся Rutube, который это сделал главной маркетинговой фишкой своего сервиса. Мы видим, что он год от года начал расти как раз на контенте со спорными авторскими правами. Сейчас пользователи бегут искать новинки, которые выходят на зарубежном рынке, на эти площадки — Rutube и VK. При этом во время показа эти фильмы прерываются на рекламу, соответственно, от этого идет заработок. Я подозреваю, что авторы исследования могли взять доход Rutube и VK, о котором те заявляли, и плюс посчитать другие нелегальные площадки, в том числе их транзакции. Потому что даже некоторые нелегальные сервисы начали давать подписчикам доступ по подписке. У них, конечно, дешевле, чем у легальных, но у них и маржа просто гигантская, потому что не нужно оплачивать лицензии и прочее. Поэтому, наверное, дело в том, что люди освоили такие площадки и пользователей стало проще считать», — поделился мнением собеседник НСН.
При этом специалист уверен, что именно количество пользователей, обращающихся к нелегальным сервисом, выросло незначительно.
Я не думаю, что вдруг неожиданно пользователи начали активнее пользоваться пиратскими сервисами. Если бы это было после 2022 года, то можно было бы предположить, что это связано с тем, что раньше пользователи не заморачивались и смотрели все на легальных площадках, и когда возможность смотреть легально исчезла, люди массово побежали на нелегальные. Но поскольку уже прошло довольно много времени, то можно предположить, что этот рост связан с тем, что просто какой-то сервис начал сильнее расти, и за счет этого исследователи смогли лучше посчитать такой оборот», — уверен он.
Он добавил, что борьба с пиратским контентом в России может быть довольно эффективной, однако это происходит только в том случае, если правообладатель заинтересован в ней.
«У нас с пиратством борются только в тех случаях, если какие-то фильмы есть на онлайн-платформах или если они легально прокатываются в России. В целом российские площадки хорошо договорились с российскими видеохостингами, там такие видео довольно быстро очищаются. Но это происходит только тогда, когда правообладатель сам заинтересован в очистке российского рынка от пиратства. Поскольку многие зарубежные компании в России не прокатываются, очищать рынок им нет смысла, потому что они тут легально не зарабатывают, не размещаются в кинотеатрах, не распространяются через легальные сервисы, не распространяются через другие носители информации — диски или флешки. Раз они тут не зарабатывают, то и смысла тратиться на борьбу с пиратством здесь нет. Имеет смысл тратить в тот момент, когда ты понимаешь, что пираты могут подмочить твой заработок в нашей стране. Поэтому все новинки мы здесь как раз прекрасно можем смотреть на российских видеохостингах», — рассказал эксперт.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН отмечал, что цифры «пиратского» проката в России сегодня сопоставимы с официальным прокатом.
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