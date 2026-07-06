Семья Тиммы обвинила во лжи заявившую о домашнем насилии Седокову
Слова певицы Анны Седоковой, обвинившей экс-супруга баскетболиста Яниса Тимму в домашнем насилии - это «ложь от первого и до последнего слова». Об этом «Газете.Ru» заявила авокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.
Седокова рассказала в своих соцсетях, что ушла от Тиммы потому, что он избивал её и кидался ножом. В ответ отец баскетболиста Райтис Тимма предложил певице пойти с доказательствами в суд.
По словам Гавриловой, после завершения дела по имуществу семья спортсмена намерена подать к Седоковой иск о защите чести и достоинства.
«Мы должны сосредоточить все силы на судебном процессе по имуществу, а вот после него мы непременно будем обращаться с иском о защите чести!» - сказала юрист.
Тимма был найден мёртвым 17 декабря 2024 года. Как установило следствие, причиной смерти 32-летнего баскетболиста стало самоубийство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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