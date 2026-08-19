В Москве курьеров штрафуют довольно активно и эффективно по той же логике, что и электросамокаты, используя камеры, но в регионах это не работает, заявила НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Подавляющее большинство курьеров (94%), доставляющих товары на электровелосипедах, нарушают правила дорожного движения. К такому выводу пришли аналитики российского разработчика систем ИИ-видеонаблюдения Netvision, изучив данные с городских камер Екатеринбурга, отмечает «Газета.Ru». Эрдман отметила, что проблема есть, но статистика не отражает сути.