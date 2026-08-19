«Винегрет» на дороге: Велокурьеров могут согнать с тротуаров уже осенью
Все идет к тому, чтобы переместить курьеров на проезжую часть, на правую часть крайней полосы, заявила НСН Ксения Эрдман.
В Москве курьеров штрафуют довольно активно и эффективно по той же логике, что и электросамокаты, используя камеры, но в регионах это не работает, заявила НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Подавляющее большинство курьеров (94%), доставляющих товары на электровелосипедах, нарушают правила дорожного движения. К такому выводу пришли аналитики российского разработчика систем ИИ-видеонаблюдения Netvision, изучив данные с городских камер Екатеринбурга, отмечает «Газета.Ru». Эрдман отметила, что проблема есть, но статистика не отражает сути.
«В Москве курьеров штрафуют довольно активно и эффективно. Они перемещаются по той же логике, что и электросамокаты, считываются как электросамокаты. Считывание номеров внедрено в систему камер фото и видеофиксации. Штраф выставляется на оператора, потом он переходит на самого курьера. Это рабочий метод, потому что у них главная мотивация – это деньги, курьеры для этого работают. Поэтому для них потеря денег в виде штрафа является решающим фактором. В других городах в основном используются рейды, которые проводят сотрудники ГИБДД. Нельзя сказать, что это эффективная схема. Операторы сами проводят работу по обучению курьеров. Я сейчас вижу, что курьеры стали перемещаться более предсказуемо», — рассказала она.
При этом она подчеркнула, что из-за нехватки инфраструктуры курьеров могут «убрать» с тротуаров.
«Понятно, что нет инфраструктуры, у нас «винегрет» из пешеходов, велосипедов, самокатов, машин, мотоциклов. Для электровелосипедов не хватает велоинфаструктуры. Я думаю, что все идет к тому, чтобы переместить курьеров на проезжую часть, на правую часть крайней полосы. Не исключаю, что это будет отражено в поправках к ПДД, которые будут осенью. Это разрешит конфликт на пешеходной зоне, но усилит конфликт на проезжей части», — отметила она.
Если запретить курьерам ездить на электровелосипедах, доставка не рухнет, просто увеличится время на какие-то полчаса, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Правительство России обозначило сроки окончания ремонтов на НПЗ
- На российском рынке не обнаружили дефицит моторных масел
- Антитеррористические учения прошли в школах и детсадах
- Жители поселка на Алтае рассказали о растерзавшем туристку медведе
- Прибрежные зоны у дома Пугачевой продали на аукционе
- «Живут на проценты»: В Госдуме упрекнули бизнес в огромной прибыли с депозитов
- Юрист Соловьев оценил шансы семьи Тиммы взыскать с певицы Седоковой 37 млн рублей
- ДТП с участием 14 автомобилей произошло в Ростовской области
- BadComedian пообещал успех «Человеку-пауку» в теневом прокате
- Россиянам назвали неожиданную причину головной боли