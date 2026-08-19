«Винегрет» на дороге: Велокурьеров могут согнать с тротуаров уже осенью

Все идет к тому, чтобы переместить курьеров на проезжую часть, на правую часть крайней полосы, заявила НСН Ксения Эрдман.

В Москве курьеров штрафуют довольно активно и эффективно по той же логике, что и электросамокаты, используя камеры, но в регионах это не работает, заявила НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Подавляющее большинство курьеров (94%), доставляющих товары на электровелосипедах, нарушают правила дорожного движения. К такому выводу пришли аналитики российского разработчика систем ИИ-видеонаблюдения Netvision, изучив данные с городских камер Екатеринбурга, отмечает «Газета.Ru». Эрдман отметила, что проблема есть, но статистика не отражает сути.

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«В Москве курьеров штрафуют довольно активно и эффективно. Они перемещаются по той же логике, что и электросамокаты, считываются как электросамокаты. Считывание номеров внедрено в систему камер фото и видеофиксации. Штраф выставляется на оператора, потом он переходит на самого курьера. Это рабочий метод, потому что у них главная мотивация – это деньги, курьеры для этого работают. Поэтому для них потеря денег в виде штрафа является решающим фактором. В других городах в основном используются рейды, которые проводят сотрудники ГИБДД. Нельзя сказать, что это эффективная схема. Операторы сами проводят работу по обучению курьеров. Я сейчас вижу, что курьеры стали перемещаться более предсказуемо», — рассказала она.

При этом она подчеркнула, что из-за нехватки инфраструктуры курьеров могут «убрать» с тротуаров.

«Понятно, что нет инфраструктуры, у нас «винегрет» из пешеходов, велосипедов, самокатов, машин, мотоциклов. Для электровелосипедов не хватает велоинфаструктуры. Я думаю, что все идет к тому, чтобы переместить курьеров на проезжую часть, на правую часть крайней полосы. Не исключаю, что это будет отражено в поправках к ПДД, которые будут осенью. Это разрешит конфликт на пешеходной зоне, но усилит конфликт на проезжей части», — отметила она.

Если запретить курьерам ездить на электровелосипедах, доставка не рухнет, просто увеличится время на какие-то полчаса, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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