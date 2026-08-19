Дональд Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Ким Чен Ыном, передает The Wall Street Journal. Президент США намерен встретиться с лидером КНДР этой осенью. Трамп намерен возобновить диалог с Северной Кореей и убедить Ким Чен Ына отказаться от ядерной программы. При этом в прошлом году глава Белого дома уже предпринимал попытку встретиться с северокорейским лидером, но согласовать встречу так и не смогли. Жебин считает, что в двустороннем контакте заинтересованы обе стороны, даже если серьезных изменений в отношениях это не принесет.

«Я не исключаю, что встреча может состояться. Несмотря на все противоречия, Трамп — это единственный американский президент, который встречался с северокорейским лидером и готов встретиться снова. Других таких лидеров не было, и, возможно, не будет в ближайшие 10-15 лет. Ему нужен большой внешнеполитический успех. В условиях неудач на Ближнем Востоке Трампу было бы очень желательно получить какое-то урегулирование с КНДР, которого он добивается давно и на которое все махнули рукой. Для КНДР очень важен даже символический факт этой встречи, пусть даже она не принесет каких-то радикальных сдвигов в отношениях. Саммит ради саммита с Трампом важен, так как это признак того, что КНДР — это международный игрок, который признан главой западного лагеря, с ним разговаривают, его не бомбят, как Иран или какую-то другую страну, а с ним имеют дело. Это очень важно и для престижа лидера, и для престижа страны. Если удастся отменить хотя бы часть санкций в отношении КНДР, которые действительно весьма жестоки и серьезно затрудняют ее экономическую и внешнеторговую деятельность, это тоже было бы очень неплохим достижением», — отметил собеседник НСН.