В РАН объяснили, чего ждать от встречи Трампа и Ким Чен Ына
Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына вполне возможны, так как обеим сторонам выгоден сам факт встречи, а вот внятных итогов у нее вполне может и не быть, заявил НСН Александр Жебин.
Дональду Трампу необходим крупный внешнеполитических успех на фоне провалов на Ближнем Востоке, а КНДР важно показать миру, что у государства есть контакты с западными лидерами, однако договориться о чем-то конкретном стороны вряд ли смогут, так как США требуют необратимых шагов, а в ответ предлагают уступки, которые легко свернуть в любой момент, рассказал НСН научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.
Дональд Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Ким Чен Ыном, передает The Wall Street Journal. Президент США намерен встретиться с лидером КНДР этой осенью. Трамп намерен возобновить диалог с Северной Кореей и убедить Ким Чен Ына отказаться от ядерной программы. При этом в прошлом году глава Белого дома уже предпринимал попытку встретиться с северокорейским лидером, но согласовать встречу так и не смогли. Жебин считает, что в двустороннем контакте заинтересованы обе стороны, даже если серьезных изменений в отношениях это не принесет.
«Я не исключаю, что встреча может состояться. Несмотря на все противоречия, Трамп — это единственный американский президент, который встречался с северокорейским лидером и готов встретиться снова. Других таких лидеров не было, и, возможно, не будет в ближайшие 10-15 лет. Ему нужен большой внешнеполитический успех. В условиях неудач на Ближнем Востоке Трампу было бы очень желательно получить какое-то урегулирование с КНДР, которого он добивается давно и на которое все махнули рукой. Для КНДР очень важен даже символический факт этой встречи, пусть даже она не принесет каких-то радикальных сдвигов в отношениях. Саммит ради саммита с Трампом важен, так как это признак того, что КНДР — это международный игрок, который признан главой западного лагеря, с ним разговаривают, его не бомбят, как Иран или какую-то другую страну, а с ним имеют дело. Это очень важно и для престижа лидера, и для престижа страны. Если удастся отменить хотя бы часть санкций в отношении КНДР, которые действительно весьма жестоки и серьезно затрудняют ее экономическую и внешнеторговую деятельность, это тоже было бы очень неплохим достижением», — отметил собеседник НСН.
Он пояснил, в чем заключается главный «камень преткновения» в потенциальных переговорах двух стран.
«Проблема между двумя странами заключается в том, что американцы требуют от Северной Кореи необратимых шагов в области ядерной и ракетной программ. А сами предлагают те уступки, которые в любой момент можно свернуть указом президента. Я сомневаюсь, что северокорейцы пойдут на какие-то существенные ограничения своей ракетной программы, не получив конкретных, осязаемых встречных шагов со стороны США. Северокорейцев прежде всего интересует отмена санкций. Прежде всего тех, которые могут отменить США. Они не могут отменить санкции, которые были приняты Советом Безопасности ООН, для этого требуется согласие и других членов, а Англия и Франция настроены к КНДР еще более враждебно, чем США. Но собственные санкции, в том числе вторичные, которые тоже очень существенны, американцы могут снять. Но устроят ли северокорейцев договоренности, которые можно в любой момент отменить? А вот сократить ракетную программу или тем более пойти на уничтожение межконтинентальных баллистических ракет — это шаг серьезный, который легко назад не вернешь. В этом и заключается проблема: найти баланс между обратимыми и необратимыми уступками», — подчеркнул Жебин.
Ранее Александр Жебин объяснял НСН, почему дочь Ким Чен Ына — Ким Чжу Э — преждевременно называть потенциальной преемницей лидера КНДР.
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