Адвокаты семьи Тиммы заявили, что Седокова подделала брачный договор
Экс-супруга баскетболиста Яниса Тиммы певица Анна Седокова подделала брачный договор. Как сообщает РЕН ТВ, с таким заявлением выступили адвокаты семьи спортсмена.
В частности, они указали, что получили из США официальный документ, который свидетельствует о том, что нотариус Алена Грин никогда не удостоверяла брачный договор между Седоковой и Тиммой.
Представитель семьи Тиммы Маргарита Гаврилова отметила, что певица использовала подложный документ с целью единолично распорядиться совместно нажитым имуществом, в которое входили пять квартир. Она также указала, что Росреестр якобы дважды выдавал ответы об отсутствии у Седоковой недвижимости, однако в следственном деле имеются выписки, доказывающие обратное.
Юрист добавила, что семья баскетболиста была готова к мировому соглашению и просила певицу вернуть часть средств, а именно 337 млн рублей. А если Седокова попытается объявить себя банкротом, то она сделает все возможное для того чтобы долг был не списан, а реструктуризирован
«Я ей не дам от этого долга уйти в сторону. И этот процесс мы выиграем», – заключила Гаврилова.
Ранее семья Тиммы заявила, что слова Седоковой о якобы домашнем насилии - это «ложь от первого и до последнего слова», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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