Адвокаты семьи Тиммы заявили, что Седокова подделала брачный договор

В частности, они указали, что получили из США официальный документ, который свидетельствует о том, что нотариус Алена Грин никогда не удостоверяла брачный договор между Седоковой и Тиммой.

Представитель семьи Тиммы Маргарита Гаврилова отметила, что певица использовала подложный документ с целью единолично распорядиться совместно нажитым имуществом, в которое входили пять квартир. Она также указала, что Росреестр якобы дважды выдавал ответы об отсутствии у Седоковой недвижимости, однако в следственном деле имеются выписки, доказывающие обратное.

Юрист добавила, что семья баскетболиста была готова к мировому соглашению и просила певицу вернуть часть средств, а именно 337 млн рублей. А если Седокова попытается объявить себя банкротом, то она сделает все возможное для того чтобы долг был не списан, а реструктуризирован

«Я ей не дам от этого долга уйти в сторону. И этот процесс мы выиграем», – заключила Гаврилова.

Ранее семья Тиммы заявила, что слова Седоковой о якобы домашнем насилии - это «ложь от первого и до последнего слова», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

