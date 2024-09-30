Юрист Соловьев: Ни один адвокат не «разобьет» обвинения против хоккеистов «Тафгая»
Конфликт между хоккеистами-любителями имеет свои подводные камни и вышел за пределы Еврейской автономной области, отметил в эфире НСН Иван Соловьев.
Ни один адвокат не сможет «разбить» обвинения против хоккеистов «Тафгая», в ходе драки они не обращали внимания на судей и не давали соперникам подняться со льда, заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в разговоре с НСН.
Ранее в Биробиджане хоккеисты команды «Тафгай» устроили драку во время любительского матча против сборной местного управления ФСБ. Зачинщики потасовки были задержаны, против них возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ – «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
«Я посмотрел и больше чем уверен, что ни один адвокат не разобьет это обвинение, поскольку очень сложно доказать обратное, потому что достаточно серьезное видео и серьезные показания... И действительно много людей, кто это видел. Поэтому больше чем уверен, что учитывая резонанс, который есть на сегодняшний день, а также все нюансы, которые мы понимаем, никто бы не стал по этой сложной части хулиганства возбуждать дело. Надо отделять… Спорт – это благородство, уважение соперника. А то, что мы увидели – это хамство, вседозволенность и полное пренебрежение к своему сопернику», – сказал Соловьев.
Он также принял во внимание, что члены команды «Тафгая» ранее занимались боксом и могли причинить серьезный вред здоровью.
«Мы все знаем, что это Ночная хоккейная лига, там команды, по идее, любители должны играть. И команда «Тафгай» – это были местные предприниматели, но предприниматели, как установило следствие, которые в юности занимались боксом, имеют спортивные разряды и специальные навыки. То есть, это не просто ребята, которые вспылили и подрались. Это люди, которые умеют драться, умеют наносить побои и умеют причинять вред здоровью», – указал собеседник НСН.
При этом Соловьев выразил уверенность, что если бы члены «Тафгая» извинились за свой поступок, то следствие могло бы ограничиться административным наказанием.
«Игроков соперника валят на лед, бьют кулаками, не давая подняться и не обращая внимания на судей. Видео этой драки может посмотреть каждый. Эта экзекуция длится достаточно долго. Поэтому ничего общего со спортивным поведением здесь нет и близко. Они отбыли административный арест, но ведь мы понимаем прекрасно, что очень важно в любой ситуации так называемое постпреступное поведение… Если человек делает все для того, чтобы извиниться, загладить вред, ущерб, не начинает схематозить, то, я больше чем уверен, что инцидент мог и должен был бы прекратиться ровно на отбытии этого наказания. Очевидно, есть там и подводные камни очень серьезные, конфликт вышел уже за пределы не только спортивной площадки, но и региона», – добавил юрист.
В свою очередь двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с НСН не стал вступаться за хоккеистов «Тафгая» и выразил уверенность, что суд разберется в ситуации.
«Мы агрессию начинаем проявлять даже в таких матчах, не знаю зачем это надо было... Иногда мужские страсти переходят в такую историю. Я вступаться тут точно не хочу, потому что непонятно, почему все это произошло. Возможно, какая-то подоплека была… Думаю, что суд разберется, надеюсь на это», – сказал он.
У трех игроков «Тафгая» взяли подписки о невыезде. В конце сентября правоохранители задержали предпринимателя Евгения Потаскуева и еще одного хоккеиста команды. Следствие просит ареста, поскольку опасается, что подозреваемые могут покинуть страну – до этого Потаскуев уже выезжал на длительный срок в Таиланд, передает «Радиоточка НСН».
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