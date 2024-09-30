Против хоккеистов «Тафгая» завели дело после драки с командой ФСБ
В Биробиджане матч между хоккеистами команды «Тафгай» и командой «Фантом» из сотрудников местного управления Федеральной службы безопасности, закончился дракой, сообщает Telegram-канал Baza.
Команда «Тафгай» состояла из местных бизнесменов. Инцидент произошел весной. В какой-то момент соперники начали драться. После соревнования пятерых игроков «Тафгая» арестовали, они получили 15 суток, а организаторы турнира объявили о дисквалификации хоккеистов.
13 июня против предпринимателей было заведено уголовное дело за хулиганство. У троих игроков «Тафгая» были взяты подписки о невыезде, а 26 сентября полиция задержала предпринимателя Евгения Потаскуева и еще одного игрока команды. Суд по делу состоится 30 сентября.
Ранее в допинг-пробах хоккеистов молодежки «Салавата Юлаева» обнаружен мельдоний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru