Избитому в массовой драке боксеру Двали прооперировали глаз
Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали, пострадавший в массовой драке в Феодосии, перенес операцию на травмированном глазу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, операция длилась около четырех часов. В настоящее время он находится под наблюдением врачей и вскоре будет переведен в обычную палату.
28 июля в Феодосии произошла массовая драка, в которой участвовал боксер Дмитрий Двали. Он рассказал, что вместе с другом вмешался, когда группа мужчин избивала молодого человека. В результате драки Двали получил серьезную травму глаза и предположил, что это может привести к завершению его карьеры.
Все девять нападавших были обвинены в покушении на убийство и арестованы до конца сентября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru