Избитому в массовой драке боксеру Двали прооперировали глаз

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали, пострадавший в массовой драке в Феодосии, перенес операцию на травмированном глазу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, операция длилась около четырех часов. В настоящее время он находится под наблюдением врачей и вскоре будет переведен в обычную палату.

Суд арестовал шестерых обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали в Феодосии

28 июля в Феодосии произошла массовая драка, в которой участвовал боксер Дмитрий Двали. Он рассказал, что вместе с другом вмешался, когда группа мужчин избивала молодого человека. В результате драки Двали получил серьезную травму глаза и предположил, что это может привести к завершению его карьеры.

Все девять нападавших были обвинены в покушении на убийство и арестованы до конца сентября, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВрачиОперация

Горячие новости

Все новости

партнеры