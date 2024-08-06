Избитому в массовой драке боксеру Двали прооперировали глаз

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали, пострадавший в массовой драке в Феодосии, перенес операцию на травмированном глазу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, операция длилась около четырех часов. В настоящее время он находится под наблюдением врачей и вскоре будет переведен в обычную палату.