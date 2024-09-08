Прокуратура отреагировала на массовую драку в одном из поселков Кубани

На Кубани после массовой драки, произошедшей в поселке Афипский, завели уголовное дело. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры региона.

Отмечается, что СО ОМВД России по Северскому району возбудило дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.