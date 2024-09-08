Прокуратура отреагировала на массовую драку в одном из поселков Кубани
На Кубани после массовой драки, произошедшей в поселке Афипский, завели уголовное дело. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры региона.
Отмечается, что СО ОМВД России по Северскому району возбудило дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц). Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.
Массовая драка в поселке Афипский произошла вечером 7 сентября. По сообщениям администрации Северского района, ЧП случилось из-за девушки. По словам очевидцев, в драке участвовало примерно 100 человек. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, остановили потасовку. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее RT сообщил, что более 40 участников массовой драки в поселке Афипский доставили в полицию.
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