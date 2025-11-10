Лукашенко призвал не отказываться от проводной телефонной связи

По его словам, мобильная связь не защищена от утечек, и данные о том, «чем вы занимаетесь и куда вы ходите» перестают быть тайной.

Лукашенко отметил, что не следует прибегать к цифровизации там, где без нее можно обойтись, а также предложил некоторую информацию хранить на бумажных носителях.

«Как это было раньше, некоторые вещи будем определять. И народу слишком париться не надо», - заключил он.

Ранее Лукашенко призвал сохранять сельские территории, иначе «государства не будет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

