Лукашенко призвал не отказываться от проводной телефонной связи
Отказываться от проводной телефонной связи в пользу мобильной не следует, особенно чиновникам. Как пишет БелТА, об этом заявил президент Белоруссии.
По его словам, мобильная связь не защищена от утечек, и данные о том, «чем вы занимаетесь и куда вы ходите» перестают быть тайной.
Лукашенко отметил, что не следует прибегать к цифровизации там, где без нее можно обойтись, а также предложил некоторую информацию хранить на бумажных носителях.
«Как это было раньше, некоторые вещи будем определять. И народу слишком париться не надо», - заключил он.
Ранее Лукашенко призвал сохранять сельские территории, иначе «государства не будет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
