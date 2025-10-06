В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции электронный паспорт
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты от партии «Новые люди» Антон Ткачев и Ярослав Самылин направили премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением приравнять электронный паспорт, отображаемый через приложение «Госуслуги», к бумажному документу при проверках сотрудниками полиции. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторы инициативы отметили, что, несмотря на растущее число сфер, где цифровой паспорт имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, в законодательстве до сих пор не закреплено право предъявлять его полиции. В результате сотрудники продолжают требовать физический документ.
По мнению парламентариев, использование электронного паспорта позволит упростить процесс идентификации граждан, снизить нагрузку на органы внутренних дел и избежать ситуаций, когда людей доставляют в отделения для установления личности.
Депутаты предложили внести соответствующие изменения в постановление правительства № 1443, чтобы формально закрепить возможность предъявления паспорта через приложение «Госуслуги» и поручить МВД и Минцифры подготовить необходимые поправки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции электронный паспорт
- Путин подписал указ о дополнительных мерах против коррупции
- В Грузии задержали 13 человек по делу о попытке свержения власти
- В Киеве мобилизовали мужа актрисы из сериала «Слуга народа»
- В Белгороде частично отключили уличное освещение
- Дрон атаковал мужчину на велосипеде в Курской области
- Санаторий или Ибица: Только 5% туристов выбирают одиночный отдых
- Без СНИЛС: Что позволит упростить продажу сим-карт иностранным туристам
- СМИ: В Англии разграбили три особняка экс-главы РАО Федотова
- Инфекционист оценил вероятность вспышки лихорадки чикунгунья в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru