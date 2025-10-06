В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции электронный паспорт

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты от партии «Новые люди» Антон Ткачев и Ярослав Самылин направили премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением приравнять электронный паспорт, отображаемый через приложение «Госуслуги», к бумажному документу при проверках сотрудниками полиции. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторы инициативы отметили, что, несмотря на растущее число сфер, где цифровой паспорт имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, в законодательстве до сих пор не закреплено право предъявлять его полиции. В результате сотрудники продолжают требовать физический документ.

Число желающих оформить цифровой паспорт выросло в 2,5 раза за три года

По мнению парламентариев, использование электронного паспорта позволит упростить процесс идентификации граждан, снизить нагрузку на органы внутренних дел и избежать ситуаций, когда людей доставляют в отделения для установления личности.

Депутаты предложили внести соответствующие изменения в постановление правительства № 1443, чтобы формально закрепить возможность предъявления паспорта через приложение «Госуслуги» и поручить МВД и Минцифры подготовить необходимые поправки, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
