В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции электронный паспорт

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты от партии «Новые люди» Антон Ткачев и Ярослав Самылин направили премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением приравнять электронный паспорт, отображаемый через приложение «Госуслуги», к бумажному документу при проверках сотрудниками полиции. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторы инициативы отметили, что, несмотря на растущее число сфер, где цифровой паспорт имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, в законодательстве до сих пор не закреплено право предъявлять его полиции. В результате сотрудники продолжают требовать физический документ.