Юрист разрешил россиянам шуметь в новогоднюю ночь

По его словам, в России нет единого закона о тишине, однако имеются региональные со своими нюансами. Практически все они не действуют в новогоднюю ночь, отметил юрист.

Вместе с тем эксперт напомнил о том, как правильно запускать фейерверки (не ближе, чем за 100 метров от домов и автомобилей), и посоветовал поинтересоваться перед приобретением пиротехники, разрешена ли она сегодня в данном регионе или нет.

Также Соловьев порекомендовал россиянам завершить празднование до трех-четырех часов утра, поскольку их соседями могут быть пожилые люди, которым необходимо отдыхать.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что спиртные напитки в новогоднюю ночь могут быть допустимы только в минимальном количестве, а в случае серьезных проблем со здоровьем от них вообще лучше отказаться.

