Юрист разрешил россиянам шуметь в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь россиян не накажут за нарушение закона о тишине. Об этом «Общественной службе новостей» заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, в России нет единого закона о тишине, однако имеются региональные со своими нюансами. Практически все они не действуют в новогоднюю ночь, отметил юрист.
Вместе с тем эксперт напомнил о том, как правильно запускать фейерверки (не ближе, чем за 100 метров от домов и автомобилей), и посоветовал поинтересоваться перед приобретением пиротехники, разрешена ли она сегодня в данном регионе или нет.
Также Соловьев порекомендовал россиянам завершить празднование до трех-четырех часов утра, поскольку их соседями могут быть пожилые люди, которым необходимо отдыхать.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что спиртные напитки в новогоднюю ночь могут быть допустимы только в минимальном количестве, а в случае серьезных проблем со здоровьем от них вообще лучше отказаться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru