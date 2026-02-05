Сенатор Ролик: Приморье вернуло в госсобственность 5 детских лагерей

Также он раскрыл, что по одному детскому лагерю («Нептун») достигнуто мировое соглашение. Оно подразумевает безвозмездную передачу детям-сиротам 60 квартир после завершения строительства жилого комплекса на территории бывшего лагеря.

Помимо прочего, Ролик отметил, что в четырех лагерях был проведен капитальный ремонт, а в этом и будущем году планируется восстановление еще двух детских учреждений отдыха.

«В последние два года у нас в крае за счет участия в этой программе и за счет средств краевого бюджета капитально отремонтировано и восстановлено 4 муниципальных лагеря в Уссурийском, Находкинском, Кировском и Черниговском городских и муниципальных округах. В этом и следующем году будут восстановлены 2 детских лагеря и еще в 2-х будет проведена модернизация инфраструктуры, в том числе путём строительства быстровозводимых объектов», - отметил Ролик.

Ранее Ролик рассказал НСН, что Приморский край и Дальний Восток в целом сумели добиться заметного роста рождаемости третьих детей, введя за их рождение выплаты по 1 миллиону рублей на погашение ипотеки.

