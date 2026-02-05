Сенатор Ролик: Приморье вернуло в госсобственность 5 детских лагерей
Правительство Приморского края совместно с прокуратурой вернуло в государственную и муниципальную собственность пять незаконно приватизированных и перепрофилированных детских лагерей, рассказал НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.
«Благодаря последовательной и наступательной позиции органов прокуратуры один лагерь («Лесная сказка») возвращён государству в 2023 году, а в прошедшем 2025 году Верховным Судом РФ отмены судебные акты еще по 4 лагерям и оставлены в силе решения суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований Прокуратуры об истребовании их из чужого незаконного владения в собственность города Владивостока («Прометей», «Лесная поляна», «Юный Приморец», «Изумруд»)», - отметил Ролик.
Также он раскрыл, что по одному детскому лагерю («Нептун») достигнуто мировое соглашение. Оно подразумевает безвозмездную передачу детям-сиротам 60 квартир после завершения строительства жилого комплекса на территории бывшего лагеря.
Помимо прочего, Ролик отметил, что в четырех лагерях был проведен капитальный ремонт, а в этом и будущем году планируется восстановление еще двух детских учреждений отдыха.
«В последние два года у нас в крае за счет участия в этой программе и за счет средств краевого бюджета капитально отремонтировано и восстановлено 4 муниципальных лагеря в Уссурийском, Находкинском, Кировском и Черниговском городских и муниципальных округах. В этом и следующем году будут восстановлены 2 детских лагеря и еще в 2-х будет проведена модернизация инфраструктуры, в том числе путём строительства быстровозводимых объектов», - отметил Ролик.
Ранее Ролик рассказал НСН, что Приморский край и Дальний Восток в целом сумели добиться заметного роста рождаемости третьих детей, введя за их рождение выплаты по 1 миллиону рублей на погашение ипотеки.
