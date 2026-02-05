Директор Долиной назвал фейком запись ее разговора с сотрудниками банка

Ранее СМИ опубликовали запись беседы Долиной с сотрудниками банка, которые останавливали переводы и блокировали операцию на 4,5 млн рублей. При этом певица якобы настаивала, что принимает решения о переводе не под давлением.

«Суть этой истории и этого дела абсолютно понятна. Произошел тотальный обман. Сейчас куча фейков с записями продается, их [создает] искусственный интеллект по 100 штук в день», - отметил Пудовкин.

По словам директора, он не слушал запись и не планирует, о содержании беседы ему рассказали. Пудовкин назвал разговор «очевидным фейком, монтажом».

