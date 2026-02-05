Ранее Каллас заявила, что Россия за сто лет якобы напала на 19 стран, а на нее саму никто не нападал.

Как отметил Володин, глава евродипломатии в очередной раз сделала заявление, противоречащее здравому смыслу и фактам, пишет RT.

«Она обвинила Россию в нападении "за последние 100 лет по меньшей мере на 19 стран, на некоторые из них — по три или четыре раза". Но список не представила. Потому что его не существует… Психиатры говорят: все проблемы идут из детства. Каллас стоит обратиться к врачу», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин указал, что Россия не начинала войн, а наоборот, заканчивает их. По его словам, Каллас - дочери члена КПСС и государственного деятеля из Эстонской ССР, - следовало бы знать это.

