Музыкальный стиль того или иного исполнителя не защищается авторским правом, при этом только экспертиза может определить, является ли плагиатом сгенерированная нейросетями музыка, объяснил в интервью НСН юрист по авторскому праву Виктор Осипов.

Ранее стало известно, что на Spotify стали появляться песни, сгенерированные искусственным интеллектом и размещенные от имени умерших артистов. В частности, на странице убитого в 1989 году кантри-музыканта Блейза Фоули появился новый сингл под названием «Together». Оказалось, что за этим стоит компания Syntax Error, загрузившая подобные треки и на страницы других музыкантов без разрешения правообладателей. Песни были удалены с сервиса.