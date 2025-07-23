Нейросеть и умершие музыканты: Юрист объяснил, как защитить музыку от ИИ
Нейросети не могут обладать авторским правом, при этом пока непонятно, кто будет отвечать за их музыку и получать гонорары, сказал в эфире НСН Виктор Осипов.
Музыкальный стиль того или иного исполнителя не защищается авторским правом, при этом только экспертиза может определить, является ли плагиатом сгенерированная нейросетями музыка, объяснил в интервью НСН юрист по авторскому праву Виктор Осипов.
Ранее стало известно, что на Spotify стали появляться песни, сгенерированные искусственным интеллектом и размещенные от имени умерших артистов. В частности, на странице убитого в 1989 году кантри-музыканта Блейза Фоули появился новый сингл под названием «Together». Оказалось, что за этим стоит компания Syntax Error, загрузившая подобные треки и на страницы других музыкантов без разрешения правообладателей. Песни были удалены с сервиса.
«Авторское право и смежные права исполнителя защищают как само произведение, так и его исполнение, интерпретацию произведения. Вопрос в том, являются ли выложенные треки результатом самостоятельной творческой деятельности либо там заимствованы очень существенные элементы из произведений первоисточника, охраняемые авторским правом. Это может определить только судебная экспертиза. Вопрос в том, в какой степени копируется основа. Если копируется стиль, это является неохраняемым авторским правом объектом. Если же копируются существенные элементы произведения, то тогда возникает авторско-правовая охрана. При этом каждый случай индивидуален. Например, с точки зрения одной стороны заимствованный элемент является существенной частью произведения и творческим достижением, а другая сторона считает, что это совершенно стандартный, канонический творческий прием. Такие вопросы разрешаются судом, а суд, поскольку он не обладает специальными знаниями в музыковедении, назначает соответствующую экспертизу», - разъяснил Осипов.
По его словам, сейчас обсуждается вопрос с авторскими правами на музыку нейросетей.
«Сейчас ведутся дискуссии, что делать с искусственным интеллектом. Нейросети не могут обладать авторским правом. По нашим законам, автором произведения может быть только физическое лицо. Здесь возникает вопрос: если кто-то с помощью компьютера создал какое-то производное произведение без разрешения автора, то кто будет нести ответственность? И кто будет получать авторский гонорар: тот, кто включил компьютер, кто туда заложил какую-то информацию и так далее. Авторское право предполагает не только собственно право, но и обязанности. Например, обязанность не использовать чужие произведения. Если нейросеть обучается на чьих-то произведениях, то может позаимствовать какие-то фрагменты. Если человек это делает осознанно, то искусственный интеллект это делает просто потому, что ему какой-то фрагмент кажется уместным в данном конкретном произведении. Для него не существует этических или каких-то законных ограничений. Здесь возникает развилка. С одной стороны, компьютер уже может сочинять какие-то произведения, а с другой стороны, кто будет за это все отвечать?» - заключил собеседник НСН.
Народный художник РФ Никас Сафронов ранее рассказал НСН, как нейросеть помогает ему в творчестве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Буцкая отказалась обязывать компании переводить беременных на удаленку
- Путин ввел уголовную ответственность за нелегальную продажу табака
- В Госдуме поддержали отстранение трансгендеров от международных соревнований
- «Мечтала там побывать!»: Юлия Пересильд о фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» и новом альбоме
- В Темрюкском районе Кубани обнаружили новые выбросы мазута
- Боевой фейк? Первую «гиперзвуковую» ракету Турции назвали рекламным вбросом
- Нейросеть и умершие музыканты: Юрист объяснил, как защитить музыку от ИИ
- В РПЦ поблагодарили Верховный суд РФ за запрет движения сатанизма
- Волынец выступила против рекламы гормональных контрацептивов
- Россиян предупредили о новых опасных кредитных картах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru