В Госдуме связали нежелание Зеленского уходить с опасениями за свою жизнь

Белик отметил, что потеря должности, по мнению Зеленского, может поставить под угрозу само его существование, поэтому он стремится удержать власть любой ценой. В этих условиях глава Украины, как считает депутат, вынужден балансировать между попытками сохранить пост и возможностью вовремя уйти, чтобы обезопасить себя.

Именно этим, по словам Белика, объясняются противоречивые заявления Зеленского — как о намерении участвовать в выборах, так и о возможном уходе. При этом окончательное решение, считает парламентарий, будет зависеть не от самого украинского лидера, а от внешних факторов, на которые он не сможет повлиять, передает «Радиоточка НСН».

