В Госдуме связали нежелание Зеленского уходить с опасениями за свою жизнь
Президент Украины Владимир Зеленский не покидает свой пост из-за высоких рисков для собственной безопасности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик.
По его словам, украинский лидер осознает, что после возможной отставки его будущее окажется неопределенным и будет полностью зависеть от решений западных кураторов. Парламентарий допустил, что в таком сценарии не исключены самые жесткие варианты, включая физическое устранение.
Белик отметил, что потеря должности, по мнению Зеленского, может поставить под угрозу само его существование, поэтому он стремится удержать власть любой ценой. В этих условиях глава Украины, как считает депутат, вынужден балансировать между попытками сохранить пост и возможностью вовремя уйти, чтобы обезопасить себя.
Именно этим, по словам Белика, объясняются противоречивые заявления Зеленского — как о намерении участвовать в выборах, так и о возможном уходе. При этом окончательное решение, считает парламентарий, будет зависеть не от самого украинского лидера, а от внешних факторов, на которые он не сможет повлиять, передает «Радиоточка НСН».
