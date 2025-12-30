Итоги расследования крушения самолета AZAL объявят после экспертиз за рубежом

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанских экстренных служб, выжили 29 человек.

Среди них, по информации российского посольства, девять граждан России. Всего в списках пассажиров числились 16 россиян, передает «Радиоточка НСН».

