Итоги расследования крушения самолета AZAL объявят после экспертиз за рубежом
Итоги расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау будут обнародованы после получения результатов исследований из иностранных лабораторий, сообщил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин.
По его словам, конкретные сроки публикации окончательного отчета казахстанская сторона пока не называла. При этом министерство транспорта Казахстана ранее указывало, что дата подведения итогов напрямую зависит от того, когда будут получены результаты экспертиз, проводимых в лабораториях третьих стран.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанских экстренных служб, выжили 29 человек.
Среди них, по информации российского посольства, девять граждан России. Всего в списках пассажиров числились 16 россиян, передает «Радиоточка НСН».
