С введением выплаты зарплат в цифровом рубле предстоит решить ряд технических аспектов — как скоро банки смогут обеспечить такие расчеты, как к ним смогут подключиться торговые сети и как будут выполняться интернет-переводы. Об этом НСН заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Получать зарплату в цифровом рубле в России можно будет с 1 сентября 2026 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости. По словам Нечаева, это сделает расчеты с сотрудниками более прозрачными, но в то же время более уязвимыми и контролируемыми.