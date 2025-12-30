Нечаев объяснил, к чему приведет выплата зарплат в цифровом рубле
Выплаты зарплат в цифровом рубле сделают расчеты с сотрудниками более прозрачными, но и более уязвимыми, сказал НСН Андрей Нечаев.
С введением выплаты зарплат в цифровом рубле предстоит решить ряд технических аспектов — как скоро банки смогут обеспечить такие расчеты, как к ним смогут подключиться торговые сети и как будут выполняться интернет-переводы. Об этом НСН заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Получать зарплату в цифровом рубле в России можно будет с 1 сентября 2026 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости. По словам Нечаева, это сделает расчеты с сотрудниками более прозрачными, но в то же время более уязвимыми и контролируемыми.
«Безусловно, цифровой рубль будет равен одному физическому рублю, но в чуть иной форме. Расчеты будут обеспечивать не столько коммерческие банки, сколько Центробанк. Все расчеты становятся более прозрачными, более контролируемыми и более уязвимыми. Теоретически цифровым рублем можно будет оплатить что угодно, но будут некие чисто технические аспекты – как скоро банки смогут обеспечить расчеты в цифровых рублях, как смогут торговые сети к этому подключиться, как будут выполняться интернет-переводы и так далее. В целом же никаких особых плюсов получения зарплаты цифровым рублем я не вижу», – сказал Нечаев.
Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил, что россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле добровольно, однако участие станет обязательным для компаний, оборот которых превышает 120 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пожизненно осужденных убийц в России содержат в колониях особого режима
- Недопуск родившихся в Крыму или Луганске в Грузию опровергли
- Нечаев объяснил, к чему приведет выплата зарплат в цифровом рубле
- В Госдуме связали нежелание Зеленского уходить с опасениями за свою жизнь
- Итоги расследования крушения самолета AZAL объявят после экспертиз за рубежом
- Россиянам объяснили, кто получит зарплаты в цифровом рубле в 2026 году
- Вещи Ларисы Долиной после выселения перевезли на склад в центре Москвы
- Новый альбом и концерты-360: «Ария» назвала главные события юбилейного года
- В Тюменской области подешевела бытовая техника
- Продюсер Рудченко допустил отмену январского концерта Долиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru