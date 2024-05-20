В Госдуму внесли проект о снижении пенсионного возраста для многодетных матерей

Законопроект, предлагающий снизить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших трех или четырех детей, внесли в Госдуму. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента РФ.

Авторами проекта выступили в том числе депутаты ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко, член Совета Федерации Елена Афанасьева.

«Предлагается установить возраст выхода на пенсию... для женщин, родивших четырех детей — 52 года, для родивших трех детей — 54 года, при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством», — указано в пояснительной записке к документу.

Сейчас россиянки, родившие четырех либо трех детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, могут выйти на пенсию в 56 и 57 лет при наличии страхового стажа в 15 лет. При этом женщинам, родившим и воспитавшим пять и более детей, предоставляют досрочный выход на пенсию в 50 лет.

В 2024 году на страховую пенсию по старости смогут выйти российские мужчины в возрасте от 63 лет и женщины, достигшие возраста 58 лет. Для назначения выплат необходим страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 28,2, пишет Ura.ru.

