В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для педагогов среднего профобразования

Авторы инициативы считают, что норма о праве на досрочное пенсионное обеспечение граждан, которые не менее 25 лет осуществляли педагогическую деятельность в организациях для детей, устарела. Парламентарии предлагают учитывать педстаж при условии, что в учреждении среднего профобразования учится не менее половины несовершеннолетних детей.

Как отметили депутаты, в РФ увеличился период обучения в общеобразовательной школе и вырос возраст выпускников, поступающих в организации среднего профобучения. Это снизило процентное число детей до 18 лет, который обучаются в таких учреждениях и профессиональных училищах. При этом педагогические работники не вырабатывают необходимую продолжительность стажа и не получают права на досрочную пенсию, отмечает 360.ru. Законопроект предлагает внести изменения в закон о страховых пенсиях и дать такое право «лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в... организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования, независимо от возраста обучающихся... студентов».

