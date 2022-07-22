Юрист рассказал о законных основаниях не выходить на работу

«Здесь два варианта: вы можете после отработанной смены попросить отгул или, основываясь на статьи Трудового кодекса РФ 152 и 153, потребовать доплату за дополнительный выход на работу», — пояснил Никитин.

Любая сверхурочная работа, по словам эксперта, оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

При этом работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере, уточнил юрист.

Он также рассказал, что людям, которые совмещают работу с получением высшего образования по таким направлениям, как бакалавриат, специалитет или магистратура, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. Такие права прописаны для сотрудников в статье 173 Трудового кодекса России.

Законной причиной отсутствия на работе, по словам эксперта, также может считаться сдача государственных экзаменов, защита дипломных работ и прохождение аттестаций.