Юрист рассказал о законных основаниях не выходить на работу

В жизни периодически возникают ситуации, когда нет возможности физически попасть на работу и крайне необходимо пропустить трудовой день. О законных вариантах не выходить в офис или на предприятие рассказал эксперт в области трудового права Юрий Никитин, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, законных причин не посещать рабочее место не так уж и мало. Можно получить отгул, если вам пришлось в срочном порядке выйти в свой выходной день в офис.

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«Здесь два варианта: вы можете после отработанной смены попросить отгул или, основываясь на статьи Трудового кодекса РФ 152 и 153, потребовать доплату за дополнительный выход на работу», — пояснил Никитин.

Любая сверхурочная работа, по словам эксперта, оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

При этом работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере, уточнил юрист.

Он также рассказал, что людям, которые совмещают работу с получением высшего образования по таким направлениям, как бакалавриат, специалитет или магистратура, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. Такие права прописаны для сотрудников в статье 173 Трудового кодекса России.

Законной причиной отсутствия на работе, по словам эксперта, также может считаться сдача государственных экзаменов, защита дипломных работ и прохождение аттестаций.

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«Программа диспансеризации, когда сотрудник направляется на медицинский осмотр, тоже может стать основанием взять оплачиваемый выходной и не появляться в офисе, чтобы посетить всех нужных врачей», - подчеркнул Никитин.

Он также отметил, что сотрудники, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью, вправе получать дополнительные выходные дни.

В соответствии со статьей 262 ТК РФ одному из родителей, опекуну или попечителю по письменному заявлению могут предоставить четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за ребенком.

Более того, каждый сотрудник вправе взять больничный, если его ребенок заболел.

Сотрудники, в чьих офисах температура воздуха превышает показатель + 32,5 градуса, вправе не выходить на работу.

Это же правило действует, если столбики термометров, напротив, показывают - 13 градусов. В таком случае вы можете, согласно 212 статье Трудового права, не посещать офис, добавил Никитин.

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ФОТО: РИА Новости
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