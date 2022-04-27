Юрист рассказал о порядке оплаты за работу в майские праздники
Работодатель должен выплатить двойную сумму сотрудникам, которых привлекает к работе в майские праздничные дни. Об этом заявил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с «Вечерней Москвой».
Специалист пояснил, что праздничными считаются лишь 1 и 9 мая, а остальные дни майских каникул — выходные.
«При привлечении к работе именно в праздничные дни гражданам положена двойная оплата. Это регулируется статьей 153 Трудового кодекса РФ. Кроме того, привлечение в такие дни сотрудников к работе осуществляется исключительно с их согласия», — рассказал Кофанов.
Однако требование о двойной оплате не действует для лиц творческих профессий и сотрудников СМИ: порядок оплаты работы этих категорий граждан определяется локальными актами организации. Это же касается кинотеатров, театров и организаций, обслуживающих культурные потребности, которые продолжают деятельность в нерабочие дни.
Для россиян с обычной пятидневной рабочей неделей привлечение к работе с 30 апреля по 3 мая — в официальные выходные — расценивается как привлечение к трудовой деятельности в праздники и подразумевает двойную оплату. В то же время организации с другим режимом работы продолжат функционировать как обычно, если их рабочий день попадает на 1 или 3 мая.
Кроме того, юрист рассказал, что планирующие отпуск в начале мая россияне проиграют в части денежных выплат.
«С точки зрения выгоды куда правильнее выбирать месяц, когда нет праздников, потому что выплат будет больше», — объяснил Кофанов, добавив, что праздничные дни не идут в расчет.
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