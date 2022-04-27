Юрист рассказал о порядке оплаты за работу в майские праздники

Специалист пояснил, что праздничными считаются лишь 1 и 9 мая, а остальные дни майских каникул — выходные.

«При привлечении к работе именно в праздничные дни гражданам положена двойная оплата. Это регулируется статьей 153 Трудового кодекса РФ. Кроме того, привлечение в такие дни сотрудников к работе осуществляется исключительно с их согласия», — рассказал Кофанов.

Однако требование о двойной оплате не действует для лиц творческих профессий и сотрудников СМИ: порядок оплаты работы этих категорий граждан определяется локальными актами организации. Это же касается кинотеатров, театров и организаций, обслуживающих культурные потребности, которые продолжают деятельность в нерабочие дни.

Для россиян с обычной пятидневной рабочей неделей привлечение к работе с 30 апреля по 3 мая — в официальные выходные — расценивается как привлечение к трудовой деятельности в праздники и подразумевает двойную оплату. В то же время организации с другим режимом работы продолжат функционировать как обычно, если их рабочий день попадает на 1 или 3 мая.

Кроме того, юрист рассказал, что планирующие отпуск в начале мая россияне проиграют в части денежных выплат.

«С точки зрения выгоды куда правильнее выбирать месяц, когда нет праздников, потому что выплат будет больше», — объяснил Кофанов, добавив, что праздничные дни не идут в расчет.

