Госдуме предложили ограничить переработки 120 часами в год
В Государственную думу внесён проект закона, определяющий максимальное количество часов переработки в случае ненормированного рабочего дня. Документ вводит точный учёт переработанного времени для вычисления длительности дополнительного отпуска.
Актуальность инициативы обусловлена тем, что работодатель нередко злоупотребляет возможностью использования ненормированного дня, пояснил «Радио 1» глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В Трудовом кодексе такая возможность предусмотрена. Однако правоприменительная практика и жалобы, которые поступают народным избранникам, свидетельствуют о нарушениях. Порой, работодатель либо оказывает психологическое давление на сотрудника, принуждая к увольнению, либо экономит, чтобы не брать дополнительного работника, и выжимает все соки из имеющихся», - отметил депутат.
Законопроект предлагает ограничить переработки, а также дифференцированно подходить к теме компенсации. Сегодня она возможна в виде дополнительных дней к отпуску, либо в виде финансовой выплаты, вне зависимости от того, как часто работник привлекается.
Авторы законодательной инициативы предлагают ограничить переработку 120 часами в год, а также установить компенсацию не менее трёх рабочих дней. В документ заложен принцип «чем больше перерабатываем, тем больше компенсация».
По словам Ярослава Нилова, это уже вторая попытка его фракции ЛДПР предложить подобный законопроект для принятия в Госдуме. В первый раз он был отклонён.
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