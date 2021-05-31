Госдуме предложили ограничить переработки 120 часами в год

Законопроект предлагает ограничить переработки, а также дифференцированно подходить к теме компенсации. Сегодня она возможна в виде дополнительных дней к отпуску, либо в виде финансовой выплаты, вне зависимости от того, как часто работник привлекается.

Авторы законодательной инициативы предлагают ограничить переработку 120 часами в год, а также установить компенсацию не менее трёх рабочих дней. В документ заложен принцип «чем больше перерабатываем, тем больше компенсация».

По словам Ярослава Нилова, это уже вторая попытка его фракции ЛДПР предложить подобный законопроект для принятия в Госдуме. В первый раз он был отклонён.



