Минтруд разъяснил правила оплаты во время простоя компаний
Трудовой кодекс гарантирует работнику оплату в период, когда компания взяла временную паузу, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ, передает РИА Новости.
Отмечается, что пауза может быть вызвана объективными обстоятельствами – проблемы с поставкой и комплектующими – в таком случае работник на время простоя получит две трети оклада.
Работодатель обязан выплачивать не менее двух третей заработной платы, если простой объявлен по воле работодателя.
Также в Минтруде напомнили, что о сокращении работники должны получить за два месяца, если сокращение планируется массовое – за три.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России проверит иностранные компании, которые уходят с российского рынка. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Отмечается, что это будет сделано в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников закрывающихся организаций.
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