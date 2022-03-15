Минтруд разъяснил правила оплаты во время простоя компаний

Трудовой кодекс гарантирует работнику оплату в период, когда компания взяла временную паузу, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что пауза может быть вызвана объективными обстоятельствами – проблемы с поставкой и комплектующими – в таком случае работник на время простоя получит две трети оклада.

Работодатель обязан выплачивать не менее двух третей заработной платы, если простой объявлен по воле работодателя.

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Также в Минтруде напомнили, что о сокращении работники должны получить за два месяца, если сокращение планируется массовое – за три.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России проверит иностранные компании, которые уходят с российского рынка. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Отмечается, что это будет сделано в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников закрывающихся организаций.


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ФОТО: РИА Новости
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