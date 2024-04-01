Юрист рассказал о новых правилах перепланировки жилья
С 1 апреля в России вступили в силу поправки, которые корректируют процесс перепланировки помещений. О нюансах новых изменений рассказал юрист Лев Лев.
По его словам, до этого для проведения перепланировки было достаточно разрешения от местной администрации. Теперь перепланировка считается узаконенной, если все сведения переданы в ЕГРН и в документах на квартиру появилась соответствующая отметка, передает AIF.Ru.
Так, ремонт согласовывать не придется, но любые глобальные изменения, включая перенос внутренних перегородок, нужно будет правильно оформлять.
В свою очередь старший управляющий партнер юридической компании GP Partners Петр Гусятников отметил, что согласовать перепланировку теперь будет проще, потому что в законе появились четкие сроки. Он подчеркнул, что раньше их не было, и процесс мог затянуться на несколько месяцев. Законодатель дал четкое определение того, в какой момент процедура перевода считается оконченной, отмечают юристы.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает в четыре раза, до 60 тысяч рублей, предельный размер платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), не требующих идентификации, передает «Радиоточка НСН».
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