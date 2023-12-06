Увеличение штрафов за недопуск газовщиков до 10 тысяч рублей сочли недостаточным
Директор ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая заявила НСН, что обычно мешают работе специалистов люди, которые незаконно сделали перепланировку.
Увеличение штрафов за отказ пускать сотрудников газовых служб в квартиры и дома до 10 тысяч рублей не решит проблему, заявила директор ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая в интервью НСН. По ее словам, чаще всего не пускают специалистов люди, которые незаконно сделали перепланировку, для них такие штрафы все еще будут незначительными.
Госдума планирует ужесточить штрафы за отказ пускать сотрудников газовых служб в квартиры и дома, соответствующий проект поправок к Административному кодексу внесла в палату группа членов Совета федерации РФ, пишет «Коммерсантъ». Штрафы предлагают увеличить с 1-2 тысяч до 5-10 тысяч рублей для граждан. В целом Вепрецкая подобную риторику поддержала.
«При таких штрафах процент недопуска сократится, но даже такие суммы – это незначительные суммы, нужны более жесткие меры. В основном не пускают в случаях, если была сделана перепланировка. Люди понимают, что для них этот штраф не так страшен, как то, что их обяжут все вернуть и в надлежащее состояние все привести. Газовщики должны подстраиваться под возможности потребителя, поэтому штрафовать граждан, которые по той или иной причине не могли быть дома, не будут», - объяснила она.
При этом Вепрецкая призвала параллельно бороться с мошенниками, которые проникают в дома под видом газовщиков.
«Мы предполагаем, что в таком случае активизируются мошенники, но все будет зависеть от того, как в городе будет проведена информационная политика, какие информационные технологии будут задействованы. Если в доме висит информация о техническом обслуживании, если через Госуслуги будут направляться уведомления, то проблем не будет. Специалисты всегда предъявляют удостоверения, информацию всегда можно проверить. Конечно, требуются дополнительные ресурсы, чтобы получить эту информацию можно было оперативно. Что касается пожилых людей или инвалидов, подключиться должны социальные работники», - резюмировала собеседница НСН.
Увеличение штрафов за недопуск газовщиков в дома не решит проблему участившихся аварий, так как это комплексный вопрос, заявила ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева «Радиоточке НСН». Она отметила, что в домах необходимо устанавливать газоанализаторы, плату за которые включать в газовый тариф.
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