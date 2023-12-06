Увеличение штрафов за недопуск газовщиков до 10 тысяч рублей сочли недостаточным

Увеличение штрафов за отказ пускать сотрудников газовых служб в квартиры и дома до 10 тысяч рублей не решит проблему, заявила директор ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая в интервью НСН. По ее словам, чаще всего не пускают специалистов люди, которые незаконно сделали перепланировку, для них такие штрафы все еще будут незначительными.

Госдума планирует ужесточить штрафы за отказ пускать сотрудников газовых служб в квартиры и дома, соответствующий проект поправок к Административному кодексу внесла в палату группа членов Совета федерации РФ, пишет «Коммерсантъ». Штрафы предлагают увеличить с 1-2 тысяч до 5-10 тысяч рублей для граждан. В целом Вепрецкая подобную риторику поддержала.