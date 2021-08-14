Эксперт назвал способы придумать надежный банковский пароль

Директор Центра экспертизы R-Vision Всеслав Соленик назвал способы придумать надежный банковский пароль.

Как отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм», мошенники чаще всего получают доступ к банковским данным из-за невнимательности или халатности жертвы. Соленик подчеркнул, что для защиты этой информации необходимо соблюдать основные «правила гигиены информационной безопасности».

«С точки зрения создания и использования паролей важно, как минимум, чтобы пароль был сложным, не словарным и не содержал информацию о вас или месте, где он создан», — добавил специалист.

Кроме того, Соленик посоветовал добавить в пароль случайные слова, специально допустив в них ошибки или подменив символы, и призвал менять пароль как можно чаще и не использовать одну и ту же комбинацию на большом количестве сервисов.

