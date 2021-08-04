В ЦБ назвали способ борьбы с телефонными мошенниками

Если телефонные мошенники представляются сотрудниками Банка России и пытаются получить банковские реквизиты, необходимо сбросить звонок и обратиться в ЦБ. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев в интервью радио Sputnik.

По его словам, после сброса разговора, не нужно реагировать на повторные звонки, если такие будут.