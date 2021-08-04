В ЦБ назвали способ борьбы с телефонными мошенниками
Если телефонные мошенники представляются сотрудниками Банка России и пытаются получить банковские реквизиты, необходимо сбросить звонок и обратиться в ЦБ. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев в интервью радио Sputnik.
По его словам, после сброса разговора, не нужно реагировать на повторные звонки, если такие будут.
Сычев напомнил, что ЦБ не обладает полномочиями для работы с физическими лицами, сотрудники банка не могут звонить гражданам и задавать какие-либо вопросы о состоянии личных счетов, запрашивая информацию.
В финансовой безграмотности виноваты не сами люди, а финансовые институты, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в пресс-центре НСН.
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