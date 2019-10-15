В России предложили ввести единую квитанцию за «коммуналку»
Российский кабмин поддержит закон о введении в стране единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги при условии его «качественной доработки», сообщают «Известия».
Отмечается, что в случае принятия нововведения гражданам станет проще оплачивать и рассчитывать жилищно-коммунальные услуги, а правительству будет проще следить за ростом тарифов.
Законопроект был внесен в июне группой депутатов Госдумы во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Авторы инициативы считают, что такие меры позволят снизить риск хищения денег управляющими компаниями и сделают расчеты более прозрачными.
Предполагается, что в платежке будут пункты за управление, содержание и текущий ремонт дома, оплата поставляемых ресурсов и коммунальные услуги, плата за вывоз мусора и взносы на капремонт, отмечает Ura.ru.
Эксперты отмечают, что введение единого счета за услуги ЖКХ позволят снизить долги населения, передает РИА ФАН.
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