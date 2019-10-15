В России предложили ввести единую квитанцию за «коммуналку»

Законопроект был внесен в июне группой депутатов Госдумы во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Авторы инициативы считают, что такие меры позволят снизить риск хищения денег управляющими компаниями и сделают расчеты более прозрачными.

Предполагается, что в платежке будут пункты за управление, содержание и текущий ремонт дома, оплата поставляемых ресурсов и коммунальные услуги, плата за вывоз мусора и взносы на капремонт, отмечает Ura.ru.

Эксперты отмечают, что введение единого счета за услуги ЖКХ позволят снизить долги населения, передает РИА ФАН.

