«Количество случаев мошенничества за последние годы растет. Так, за первые девять месяцев 2024 года мы видели 564 тысячи преступлений в сфере «интернет», а за семь месяцев 2025 года произошло 425 тысяч преступлений. Однако мы уже видим, что ущерб от этих преступлений вырос. Так, за семь месяцев 2025 года мошенники получили 119 миллиардов рублей. Абсолютно логично, что и общество, и государство заинтересовано решением этого вопроса. Нужно защищать общество, нужно защищать предпринимателей, потому что для них это тоже очень важный вопрос», — сказал собеседник НСН.

Российские звезды стали мишенью фишинговых атак. В период с июля по октябрь были взломаны аккаунты ряда известных блогеров и медийных персон, включая Александру Митрошину, Иду Галич, Елену Блиновскую, Лерчек, Диму Масленникова, Ольгу Бузову, Оксану Самойлову и Ксению Бородину. Мошенники используют украденные страницы для распространения фейковых розыгрышей, вымогая у подписчиков крупные суммы под предлогом «получения приза».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов посетовал в пресс-центре НСН на то, что сегодня нет механизма подтверждения взлома личного аккаунта.