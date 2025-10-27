«Попробуй докажи!»: Как не получить уголовное дело из-за взлома аккаунта
Андрей Свинцов заявил НСН, что в Госдуме пока не понимают, как можно доказать в суде взлом аккаунта мошенниками.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов посетовал в пресс-центре НСН на то, что сегодня нет механизма подтверждения взлома личного аккаунта.
«Роскомнадзор говорит, что взлом аккаунта нужно доказывать. Я не понимаю, как можно это доказать. Где эти эксперты, которые могут сказать, что с трех часов ночи этот аккаунт принадлежал уже мошенникам? И все, что там было написано, сделано мошенниками. Сколько у нас будет историй, когда людей привлекут к уголовной ответственности за то, что они физически сами не делали, но не смогли доказать, что аккаунт взломали. Мы не знаем, какой должен быть набор доказательств, где их надо собрать, как их заверить, чтобы представить их в суде. Единственный вариант — заставить платформы, которые с нами взаимодействуют, чтобы они регистрировали аккаунты», — сказал депутат.
Мошенники переключились на знаменитостей: в последнее время участились фишинговые атаки на аккаунты известных персон, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, уже были взломаны страницы Ольги Бузовой, Оксаны Самойловой, Ксении Бородиной, Иды Галич и многих других. Злоумышленники, получив доступ к страницам звезд, разыгрывают сценарий с фейковыми розыгрышами призов. Они публикуют ложные новости от имени знаменитостей и призывают подписчиков участвовать в «акциях», требуя за это плату.
